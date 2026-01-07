水性工業用塗料市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月30に「水性工業用塗料市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。水性工業用塗料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
水性工業用塗料市場の概要
水性工業用塗料市場に関する当社の調査レポートによると、水性工業用塗料市場規模は 2035 年に約 1,865億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 水性工業用塗料市場規模は約 1,082億米ドルとなっています。水性工業用塗料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、水性工業用塗料市場シェアの成長は、2024ー2025年の間にの規制強化と公共調達政策の改定によるものであり、これにより溶剤系塗料よりも水性塗料を優遇する明確なコンプライアンス基準が確立されると予想されます。例えば、ヨーロッパ委員会のEUエコラベル改定作業では、塗料およびワニスに関するVOC（揮発性有機化合物）および有害物質の基準が厳格化されています。さらに、日本のグリーン購入法は、政府機関の調達担当者に対し、環境に配慮した製品の購入を促しており、これが低VOCおよび水性塗料の調達を促進する見込みです。
こうした政策の影響は、主要地域市場におけるコンプライアンス遵守のタイムラインの策定という形で顕著に現れ、既存製品ラインの改修を促し、公共入札を通じて確実な需要を生み出すことで、配合メーカーやOEMによる高性能水性代替品の工業アプリケーション向け商業化に向けた設備投資を加速させるでします。したがって、当社の調査レポートでは、予測期間を通じて、多くの公共部門および規制対象分野で、水性塗料への移行が義務付けられるようになると予測しています。
水性工業用塗料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/water-based-industrial-coatings-market/590641993
水性工業用塗料に関する市場調査によると、自動車・輸送機器の補修塗装およびOEMメーカーによる高性能水性システムへの移行により、市場シェアが拡大すると予測されています。自動車および輸送機器用塗料分野では、水性化学物質への移行が進んでいます。例えば、PPGの投資家向けおよびプレスリリースを分析した結果、2025年3月にタイで水性自動車用塗料工場の稼働を開始することが明らかになりました。さらに、PPGが2025年3月に中国で新たな自動車用カラーイノベーション拠点を設立したことは、OEMおよび補修塗装分野における水性プラットフォームへの資本投下を示唆しています。
また、当社の調査報告書によると、Sherwin-Williamsの自動車用塗料事業は、Ultra-9K水性ベースコートシステムを製品化し、補修塗装工場での幅広い採用事例を示すケーススタディを発表し続けています。したがって、市場の見通しとしては、OEMの持続可能性に関する仕様、OEMから修理工場へのサプライチェーン、およびVOC排出規制の強化により、新車塗装システムと補修塗装システムの両方が溶剤系塗料と同等の性能を求められるようになり、水性塗料は段階的な研究開発を通じて主要な性能指標において同等のレベルに達する必要があると予測されます。
水性工業用塗料市場の概要
水性工業用塗料市場に関する当社の調査レポートによると、水性工業用塗料市場規模は 2035 年に約 1,865億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 水性工業用塗料市場規模は約 1,082億米ドルとなっています。水性工業用塗料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、水性工業用塗料市場シェアの成長は、2024ー2025年の間にの規制強化と公共調達政策の改定によるものであり、これにより溶剤系塗料よりも水性塗料を優遇する明確なコンプライアンス基準が確立されると予想されます。例えば、ヨーロッパ委員会のEUエコラベル改定作業では、塗料およびワニスに関するVOC（揮発性有機化合物）および有害物質の基準が厳格化されています。さらに、日本のグリーン購入法は、政府機関の調達担当者に対し、環境に配慮した製品の購入を促しており、これが低VOCおよび水性塗料の調達を促進する見込みです。
こうした政策の影響は、主要地域市場におけるコンプライアンス遵守のタイムラインの策定という形で顕著に現れ、既存製品ラインの改修を促し、公共入札を通じて確実な需要を生み出すことで、配合メーカーやOEMによる高性能水性代替品の工業アプリケーション向け商業化に向けた設備投資を加速させるでします。したがって、当社の調査レポートでは、予測期間を通じて、多くの公共部門および規制対象分野で、水性塗料への移行が義務付けられるようになると予測しています。
水性工業用塗料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/water-based-industrial-coatings-market/590641993
水性工業用塗料に関する市場調査によると、自動車・輸送機器の補修塗装およびOEMメーカーによる高性能水性システムへの移行により、市場シェアが拡大すると予測されています。自動車および輸送機器用塗料分野では、水性化学物質への移行が進んでいます。例えば、PPGの投資家向けおよびプレスリリースを分析した結果、2025年3月にタイで水性自動車用塗料工場の稼働を開始することが明らかになりました。さらに、PPGが2025年3月に中国で新たな自動車用カラーイノベーション拠点を設立したことは、OEMおよび補修塗装分野における水性プラットフォームへの資本投下を示唆しています。
また、当社の調査報告書によると、Sherwin-Williamsの自動車用塗料事業は、Ultra-9K水性ベースコートシステムを製品化し、補修塗装工場での幅広い採用事例を示すケーススタディを発表し続けています。したがって、市場の見通しとしては、OEMの持続可能性に関する仕様、OEMから修理工場へのサプライチェーン、およびVOC排出規制の強化により、新車塗装システムと補修塗装システムの両方が溶剤系塗料と同等の性能を求められるようになり、水性塗料は段階的な研究開発を通じて主要な性能指標において同等のレベルに達する必要があると予測されます。