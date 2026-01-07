2031年37.49億ドル市場を牽引する省エネインフラ――年率19.2%成長で加速するCDUとデータセンター脱炭素
デジタルインフラを支える次世代冷却ソリューション
冷媒分配ユニット（CDU：Coolant Distribution Units）は、データセンター、高性能コンピューティング（HPC）、AI学習サーバーといった高発熱IT機器の熱を効率的に除去するために、冷却液（冷媒）を精密に分配・循環させる冷却システムの中核装置である。その本質的価値は、IT機器の安定稼働を確保し、電力消費を抑制することで、デジタルインフラ全体の信頼性向上と運用コスト削減に貢献する点にある。基本構造は、冷媒の供給・回収ポンプ、熱交換器、精密な流量・温度制御弁、フィルター、そして監視制御システムから構成される。物理・化学的特性としては、冷媒（水、グリコール水溶液、二相流体など）への高い耐食性、精密な温度・流量制御能力、省スペース性、そして高い信頼性が不可欠である。これらの特性は、増大するIT機器の発熱量に対応し、安定した動作環境を維持するために極めて重要となる。近年、データ通信量の爆発的増加、AI・機械学習の普及、そしてエッジコンピューティングの進展を背景に、サーバーラックあたりの発熱密度が飛躍的に高まっており、従来の空冷方式では対応しきれない状況が生まれている。こうした中で、液冷方式の中核を担う本製品への注目が急速に高まっている。特に、高冷却能力、エネルギー効率の高さ、冗長性による信頼性、モジュール性による拡張性、そして環境調和性が重要な差別化ポイントとなる。
冷媒分配ユニットは、データセンター産業を中核とし、半導体製造装置産業、医療機器産業、自動車（特に自動運転・AI開発）産業、そして精密化学産業（冷媒、配管材料など）に深く関与している。主要な用途は、CPU、GPU、メモリといった高発熱部品の直接液冷であり、これによりサーバーの処理能力を最大限に引き出し、安定稼働を可能にする。データセンターは、クラウドサービス、IoT、AI、5Gといったデジタル社会の基盤であり、その安定性と効率性は社会全体のデジタル化進展に直結する。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界冷媒分配ユニット市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/190881/coolant-distribution-units--cdu）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが19.2%で、2031年までにグローバル冷媒分配ユニット市場規模は37.49億米ドルに達すると予測されている。このデータは、世界的なデータ量とコンピューティング需要の爆発的増加、それに伴うIT機器の高密度化・高発熱化が、冷媒分配ユニット市場の非常に力強い成長を牽引している現状を明確に示唆している。特に、AIやHPCといった新たなコンピューティングパラダイムの普及が、液冷技術への需要を加速度的に高めており、従来の空冷では対応困難な領域での導入が急速に進むと見られている。このように、デジタル社会の進化と環境負荷低減という社会課題への対応が、冷媒分配ユニットへの需要を構造的に拡大しているのである。
図. 冷媒分配ユニット世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338594&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338594&id=bodyimage2】
図. 世界の冷媒分配ユニット市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
