【2026最新】SDカードのデータ紛失に終止符を！業界最高峰の復元率を誇る「Tenorshare 4DDiG」が、最新のSDカードデータ復元技術を搭載
大切な旅行の思い出や仕事の重要なデータが詰まったSDカード。「誤って削除してしまった」「フォーマットが必要と表示される」「突然認識しなくなった」といったトラブルは、誰にでも起こり得ます。
本記事では、SDカードのデータが消える原因とその対策、そして初心者でも最短3ステップでデータを救出できる強力なツール「Tenorshare 4DDiG」を使った復元方法を徹底解説します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG 」最新バージョンは1月7日（水）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG の新しいバージョンでは、SDカード復元の品質を向上させました。
Tenorshare 4DDiG を無料体験：https://x.gd/l8Jc7
■ SDカードのデータが消える主な原因と注意点
SDカードのデータ消失には、大きく分けて2つの原因があります。
・論理障害： 誤削除、誤フォーマット、ファイルシステムの破損など。
・物理障害： カードの折れ曲がり、水没、静電気によるチップの破損。
※重要： 異常に気付いたら、すぐにSDカードの使用を中止してください。新しいデータを書き込むと、復元したいデータが上書きされ、永久に修復できなくなる恐れがあります。
■ SDカードのデータ紛失、諦める前に4DDiGを
SDカードは持ち運びに便利ですが、静電気や物理的な衝撃、読み込み中の抜き差しによってデータが破損しやすい媒体です。「カードが異常です」「フォーマットしてください」といったエラーメッセージが表示された場合でも、Tenorshare 4DDiGなら内部に書き込まれたバイナリデータを解析し、高確率でファイルを再構築します。
Tenorshare 4DDiGは、AI技術を駆使した最新のアルゴリズムを搭載し、あらゆるデータ損失シナリオに対応します。
■ Tenorshare 4DDiGが選ばれる3つの理由
1. 業界トップクラスの復元率と対応ファイル数
写真（JPEG/RAW）、動画（MP4/MOV）、ドキュメント（Word/Excel/PDF）、音声など、2000種類以上のファイル形式に対応。独自の高度なアルゴリズムにより、他社ソフトで検出できなかったデータもスキャン可能です。
2. 専門知識不要！たった3ステップの簡単操作
「場所を選択」→「スキャン」→「復元」の直感的なインターフェースを採用。PC操作に不慣れな方でも、プロ仕様のデータ復元技術を自宅で体感いただけます。
3. プレビュー機能で「失敗しない復元」を実現
復元を実行する前に、スキャンされた写真や動画の内容をプレビューで確認可能。必要なデータだけを確実に選んで復元できるため、時間とストレージを無駄にしません。
■ 主な対応デバイス・シーン
対応デバイス： SDカード（SD/SDHC/SDXC）、microSDカード、コンパクトフラッシュ、USBメモリ、外付けHDD/SSD
対応メーカー： SanDisk, Samsung, Kingston, Sony, Lexar, Panasonicなど全メーカー対応
トラブル原因： 誤消去、フォーマット、RAWドライブ、ウイルス感染、システムクラッシュ、物理障害（軽度）
■ 製品概要
製品名： Tenorshare 4DDiG
動作環境： Windows 11/10/8.1/8/7、macOS 10.10以降
公式サイト： https://x.gd/l8Jc7
