ワールドトークが、自身の学習スタイルを診断できる「無料学習タイプ診断」コンテンツを公開
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石崇、以下ライトアップ）が運営する「ワールドトーク」（https://www.worldtalk.jp/）は、2026年1月7日（水）より自分の学習スタイルが診断できる無料の学習タイプ診断のコンテンツを公開いたします。本診断は会員登録不要で、どなたでもご利用いただけます。
日本人講師がメインのオンライン英会話サービス「ワールドトーク」は2011年にサービス開始し、現在340名を超える講師がレッスンを提供しております。（2025年11月現在）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337333&id=bodyimage1】
リリース背景
英語学習において「何をどう学べばいいか分からない」という迷いは、学習継続を妨げる大きな要因です。特にオンラインレッスンでは、対面と比べて講師と学習者が互いのスタイルを把握するのに時間がかかることもあります。
ワールドトークでは、9割以上が日本人講師という特性を活かし、学習者との“対話”を重視したレッスンを展開しています。その中で、学習者の学び方を事前に把握する仕組みとして「学習タイプ診断」を開発。診断結果に応じて講師がレッスンを調整することで、より効率的で納得感のある学習支援を目指します。
取り組み内容（詳細）
■「学習タイプ診断」概要
https://www.worldtalk.jp/p/shindan
・利用条件：会員登録不要／無料
・所要時間：約2分（30問、回答時間には個人差があります）
・診断結果：16タイプに分類し、学習傾向・伸ばし方・注意点などをグラフィカルに提示
設問例）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337333&id=bodyimage2】
■学習タイプ一覧
https://www.worldtalk.jp/p/shindan_category
「学習タイプ診断」では、回答内容に応じて学習スタイルを16の動物キャラクターに分類。それぞれの動物には、学習の強み・つまずきやすい点・おすすめのアプローチが設定されており、自分自身を楽しく、客観的に理解できる設計になっています。
診断結果ページでは、それぞれの動物キャラが親しみやすいイラストとともに登場し、ユーザーの「英語学習への第一歩」を楽しく演出します。
タイプ例）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337333&id=bodyimage3】
■レッスン内での活用アイデア
・（ワールドトーク会員の場合）プロフィールに登録してある会員・講師お互いのタイプを確認
・診断タイプに応じて学習内容を調整
・復習の頻度・方法を決める目安にする
・モチベーション管理／学習スケジュール設計に活用
・目標設定の参考にする
■今後の展望
今回の診断導入を皮切りに、ワールドトークでは「タイプ別おすすめ講師提案」や「自動マッチングサービス」など、学習の個別最適化を一層強化してまいります。
また、学習塾や学校などの教育機関とも連携し、「タイプ別指導」の導入支援も視野に入れています。将来的には、AIと講師の協働によるパーソナライズ型英語学習の実現を目指します。
ワールドトークについて
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337333&id=bodyimage4】
■URL：https://www.worldtalk.jp/
2011年にサービス開始し、在籍講師の9割以上が日本人講師のオンライン英会話スクールです。
英会話初心者から、上級者まで幅広く対応しております。
