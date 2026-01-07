A-LAB Exhibition Vol.50 碇栞奈個展 「あれどもあらずあらずともある」を開催

１ 趣旨

尼崎市が運営するアートスペース「A-LAB」（えーらぼ）において、日本画アーティストの碇栞奈によ

る個展「あれどもあらずあらずともある」を開催します。

碇栞奈は、現世と常世の融合を研究・制作のテーマに、幽霊を始めとしたあわいに漂う“見えるけれ

ど、見えない存在”の表現を探求しています。「あわい」とは、境界のあいだに生まれる曖昧で移ろう状態

を指します。透過素材や反射素材、寒天引きによって生まれる虹色の輝きといった現象を用い、あわいに

漂うものたちの“そこにいるようでいない、いないようでそこにいる”という曖昧な存在感を描き出しま

す。

展覧会では作品のほか、日本画をより知ることのできる絵具他の材料および模写作品も展示します。ぜ

ひ会場でお楽しみください。

２ 概要

展示名：碇栞奈個展「あれどもあらずあらずともある」

会 期：令和８年（2026年）２月７日（土）～３月29日（日）

会 場：A-LAB（尼崎市西長洲町２-33-１）

入場料：無料

時 間：午前10時～午後６時 ※休館日：火曜日

開催趣旨：

古来日本の幽霊はこの世への情念を映し出す存在であり、怪談が創造され、形象を与えられてきまし

た。尼崎ゆかりの近松門左衛門は人形浄瑠璃に怪談を生かし、人間の情念を巧みに描写します。幽霊が

描かれてきた歴史には、目に見えない存在に託した人々の思いがありました。本展で紹介する碇栞奈

は、現代における幽霊の表現を探求しています。日本画材、とくに白色顔料と透過素材を用いた表装の

研究、そして自己への理解を深めることで描く対象を顕らかにしてゆく試みです。日本画を継承し、古

典の世界に詰め込まれた人々の営みを今に生かせるかは、私たち次第かもしれません。本展が私たちに

とって見えていないもの、見ようとしてこなかったものを顧みる機会になることを願います。

３ 関連イベント

≪トークイベント≫

松平莉奈氏（画家）をゲストに迎え、出展作家と「日本画における古典の定義」について話をしま

す。

日 時：３月14日（土）午後２時～３時30分

定 員：先着20名

申込方法：メール(別紙参照）で「イベント名、氏名、電話番号、人数」を明記してください。