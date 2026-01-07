エイピーピー・ジャパン株式会社（本社：東京、代表取締役会長兼社長：タン・ウイ・シアン、以下APPジャパン）は、姉妹会社であるユニバーサル・ペーパー株式会社（本社：東京、代表取締役会長兼社長：タン・ウイ・シアン、以下UP）と共に、2025年12月10日（水）～ 12日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開かれた「SDGs Week EXPO・エコプロ2025」に共同で出展しました。





ブースでは、APPグループ紙製品の売上の一部によって2020年から行われている両社共同プロジェクト「森の再生プロジェクト～いっしょにSDGsに取り組もう！～」（以下、森の再生プロジェクト）の紹介を中心に、森の再生プロジェクトのロゴ掲載製品を展示しました。また、両社社員によるSDGs達成に向けたAPPグループの取り組みに関するクイズを実施し、小中学生など多くの来場者に楽しんでいただきました。

12月11日（木）には、ＡＰＰの工場や植林地、森の再生プロジェクトの現場を訪問するインドネシア・フィールドワーク（2025年7～8月実施）に参加した筑波大学附属坂戸高等学校と愛媛大学附属高等学校の生徒さん達もブースを訪れ、「インドネシア研修を通して」と題して学んだことや考えたことを動画にまとめて発表しました。その後、森の再生プロジェクトを現地で管理するベランターラ環境保護基金ドリー・プリアトナ事務局長より両校からの寄付にお礼を述べると共に感謝状をお渡ししました。



APPブース



小学生にクイズを実施



筑波大学附属坂戸高等学校・愛媛大学附属高校の皆様











