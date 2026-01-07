福島県南9市町村で構成される「ふくしま県南観光推進協議会」では、しらかわエリアの認知拡大を目指し、昨今人気の観光プランである「街歩き」「体験」「自然」をテーマに、Instagramにて多くの人気を集める旅行系インフルエンサー3組とのタイアップ施策を実施しました。

フォロワー10万人を超えるインフルエンサーと特設WEBページを通して、東京駅から約90分でアクセスできるしらかわエリアの観光資源の魅力を発信します。





魅力いっぱい！しらかわエリア





【特設WebページURL】

https://shirakawa-trip.jp/









■実は魅力がいっぱい！東北の玄関口しらかわエリア

福島県南に位置する9市町村で構成されているしらかわエリアは、豊富な温泉や「白河ラーメン」などのグルメ、豊かな自然環境に恵まれており、鉄道や自動車、飛行機でもアクセスが良好な穴場観光スポットです。

古い街並みが残る城下町を散策、美容効果の期待できる温泉を満喫、渓谷や満天の夜空でリフレッシュなど楽しみ方は様々！

すぐ行けてすごく新鮮な、しらかわエリアへ訪れてみては？





白河市 小峰城





鮫川村 鹿角平観光牧場





■Instagramフォロワー10万人越え！

人気旅行系インフルエンサー3組が、しらかわエリアを紹介

Instagramフォロワーが10万人を超える人気インフルエンサー3組が、しらかわエリアとのタイアップ投稿を実施！昨今人気の観光プランである「街歩き」「体験」「自然」をテーマにした、各インフルエンサーの魅力あふれる投稿をお楽しみください。





〈タイアップインフルエンサー〉

トンちゃん さん

https://www.instagram.com/tonchan_travel/

SNS総フォロワー130万人越え 車無しでも楽しめる女子旅スポットを紹介！

投稿URL

1) https://www.instagram.com/reel/DRbpxuqj04G/

2) https://www.instagram.com/reel/DRtyxPzjuGs/





トンちゃん





AYUMI さん

https://www.instagram.com/ooooooayumioooooo/?hl=ja

「私も行ってみたい！」とひと目ぼれしてしまう女子旅写真が大人気のトラベルインフルエンサー

投稿URL

1) https://www.instagram.com/p/DSCa30_AREb/?img_index=1

2) https://www.instagram.com/p/DSKOpMuAUWN/?img_index=1

3) https://www.instagram.com/p/DSMw6xGgcck/?img_index=1





AYUMIさん





旅んちゅ Life さん

https://www.instagram.com/travel_lifeman/

全国の宿やホテルの紹介をメインに周辺施設の観光に関するおすすめ情報を紹介

投稿URL

1) https://www.instagram.com/reel/DSKZTLIEn2b/

2) https://www.instagram.com/reel/DSmnGZ-EmTH/





旅んちゅ Lifeさん





■インフルエンサー投稿を集約した特設WEBページを開設

しらかわエリアを紹介したインフルエンサーの投稿を集約した特設観光WEBページを開設します。

動画では紹介しきれなかった各自治体おすすめのスポットも紹介されており、しらかわエリア観光の旅マエ・旅ナカにご活用いただけます。





特設観光ページURL

https://shirakawa-trip.jp/