当社は、2025年12月１日付「社宅管理代行サービス事業の承継に関する基本合意契約書締結のお知らせ（https://newscast.jp/smart/news/5487014）」にて公表しておりました、当社完全子会社の設立手続きが本日付で完了しましたので、お知らせいたします。

子会社の概要

（１）商号：タスリンク株式会社（TASLiNK Inc.）（２）本店所在地：東京都豊島区南大塚三丁目10番10号（３）代表者：石田 桃子（４）事業内容：社宅管理代行サービス事業（５）資本金：5,000万円（６）決算期：６月（７）設立年月日：2026年1月7日（８）営業開始時期：2026年7月1日（予定）（９）大株主及び持株比率：サンネクスタグループ株式会社 100％（10）ホームページアドレス：https://www.tas-link.co.jp/

タスリンク株式会社のコーポレートサイト公開

本日設立したタスリンク株式会社のコーポレートサイトを公開いたしました。https://www.tas-link.co.jp/

今後の見通し

当社グループの連結業績に与える影響は軽微でありますが、今後公表すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

本リリースに関するお問い合わせ先

サンネクスタグループ株式会社 総務グループTEL：03-5229-8839E-Mail：ir_8945@sunnexta.co.jp問い合わせフォーム：https://www.sunnexta.co.jp/contact