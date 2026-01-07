【ウコン高配合】新年会やお正月明けの疲れがちな毎日に「ファラオの宴」を発売
株式会社ユー・ディー(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：岡本 敏秀)は、ウコンのサプリメント「ファラオの宴」を発売。
新年会や仕事始めの会食が続き、お正月明けで疲れが出やすいこの時期のニーズに着目した商品です。
ファラオの宴
本製品は、ターメリックを200mg配合。カプセルタイプのため苦みが少なく、手軽にお摂りいただけるサプリメントです。
ターメリックに含まれるクルクミノイドに注目し開発。
厳選した秋ウコンを採用。
さらに持ち運びやすいパウチタイプで、忙しい日でも気軽に続けられます。
▼商品は下記サイトからご購入いただけます。
メディカルウェブステーション
https://mebst.jp/hospital_direct.html?hospital_id=ZGbmQ8aA
【製品概要】
製品名 ：ファラオの宴
〈ターメリック200mg配合〉
成分内容：ターメリック抽出物 100mg(95％クルクミノイド)
ターメリック抽出物 100mg(非標準化)
※推定値
※パッケージはイメージであり、エジプトとの関連を直接示すものではありません。
※妊娠期・授乳期の方はお召し上がりにならないでください。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ユー・ディー
代表者 ：岡本敏秀
所在地 ：〒541-0053 大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビルディング4F
設立 ：1991年4月
事業内容：社会貢献事業におけるデザイン・映像・音楽・ITクリエイティブ事業。医療機関のITソリューションにおける支援事業。他
URL ：https://www.eu-d.co.jp/