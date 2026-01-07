株式会社ユー・ディー(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：岡本 敏秀)は、ウコンのサプリメント「ファラオの宴」を発売。

新年会や仕事始めの会食が続き、お正月明けで疲れが出やすいこの時期のニーズに着目した商品です。





ファラオの宴





本製品は、ターメリックを200mg配合。カプセルタイプのため苦みが少なく、手軽にお摂りいただけるサプリメントです。





ターメリックに含まれるクルクミノイドに注目し開発。

厳選した秋ウコンを採用。

さらに持ち運びやすいパウチタイプで、忙しい日でも気軽に続けられます。









▼商品は下記サイトからご購入いただけます。

メディカルウェブステーション

https://mebst.jp/hospital_direct.html?hospital_id=ZGbmQ8aA





【製品概要】

製品名 ：ファラオの宴

〈ターメリック200mg配合〉

成分内容：ターメリック抽出物 100mg(95％クルクミノイド)

ターメリック抽出物 100mg(非標準化)

※推定値





※パッケージはイメージであり、エジプトとの関連を直接示すものではありません。

※妊娠期・授乳期の方はお召し上がりにならないでください。









【会社概要】

会社名 ：株式会社ユー・ディー

代表者 ：岡本敏秀

所在地 ：〒541-0053 大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビルディング4F

設立 ：1991年4月

事業内容：社会貢献事業におけるデザイン・映像・音楽・ITクリエイティブ事業。医療機関のITソリューションにおける支援事業。他

URL ：https://www.eu-d.co.jp/