太陽光マイクロインバーター市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月29に「太陽光マイクロインバーター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。太陽光マイクロインバーターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
太陽光マイクロインバーター市場の概要
太陽光マイクロインバーター市場に関する当社の調査レポートによると、太陽光マイクロインバーター市場規模は 2035 年に約 189億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 太陽光マイクロインバーター市場規模は約 39億米ドルとなっています。太陽光マイクロインバーターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 19.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、太陽光マイクロインバーター市場シェアの拡大は、システム監視機能の向上によるものです。太陽光マイクロインバーターを使用することで、設置業者や住宅所有者は、汚れや欠陥などによって期待どおりに機能していないモジュールを簡単に特定できます。従来のように、技術者を派遣してアレイ全体を個別に検査する必要がなくなるため、運用と保守（O&M）コストの大幅な削減につながります。このコスト削減は、商業用太陽光発電事業者や住宅用太陽光発電リース会社にとって大きなメリットとなります。段階的な導入が可能になることで、高額な初期費用や複雑なシステム改修といった課題が解消され、より多くの中所得世帯が太陽光発電システムを導入できるようになるです。
太陽光マイクロインバーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/solar-micro-invertor-market/111457
太陽光マイクロインバーターに関する市場調査によると、より優れた性能が提供されることで市場シェアが拡大すると予測されています。スマートソーラーシステムへの移行は、詳細な情報と遠隔診断へのニーズの高まりによって促進されています。マイクロインバーターは、電力線搬送通信（PLC）または無線プロトコルを使用して中央ゲートウェイに接続し、各ソーラーパネルのリアルタイムの性能情報を報告します。
しかし、サプライチェーン全体における物流コストや原材料費の高騰といった主要な阻害要因は、コスト転嫁の困難や利益率の低下につながり、価格上昇と収益性の低下を引き起こすため、今後数年間は市場の成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338613&id=bodyimage1】
太陽光マイクロインバーター市場セグメンテーションの傾向分析
太陽光マイクロインバーター市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、太陽光マイクロインバーターの市場調査は、製品タイプ別、接続性別、システムタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、流通別と地域別に分割されています。
