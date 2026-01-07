利益率と利益高を向上させる“仕組みづくり”で企業の収益改善やビジネスモデルの進化を支援している泉卓真の最新作『利益の桁を変えるoneplat経営論』が、AmazonPOD・kindleで販売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現場のオペレーションと数字に基づく経営管理の両方に精通し、利益率と利益高を持続的に向上させる“仕組みづくり”を軸に、多くの中小企業の収益改善やビジネスモデルの進化を支援している泉卓真の最新作『利益の桁を変えるoneplat経営論 利益率・利益高の桁が変わる新時代のビジネスモデル』を2026年1月7日（水）よりAmazon POD書籍およびkindleで販売開始しましたことを発表します。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/481492691X
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF2ZDS4W
『利益の桁を変えるoneplat経営論 利益率・利益高の桁が変わる新時代のビジネスモデル』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338598&id=bodyimage1】
【内容紹介】
自社の利益を飛躍的に向上させたいすべての経営者の皆様へ。
本書は、利益率と利益高を持続的に向上させるための仕組みづくりに焦点を当てた一冊です。
・売上は伸びているのに、なぜか利益が残らない。
・人手が足りないから、現場がいつも忙しい。
・施策はいろいろ試しているのに、思ったように事業が良くなっていかない。
その原因の多くは、属人的な業務に依存した経営から抜け出せていないことにあります。
本書では、企業の利益構造・経営管理方法・経営判断のスピードという3つの側面から、「仕組みで利益を生む経営」へとビジネスモデルを進化させる具体的なステップを解説します。
著者自身が、北海道で創業した水産卸売業からスタートし、畜産、農産、物流、情報システム、フィンテックなどの事業会社を次々に立ち上げ、グループ企業として成長させてきた実体験に基づいた“現場発”のノウハウが詰まっています。
・納品書や請求書の電子化を起点に、経営をリアルタイムで可視化する仕組み。
・「効率化」から「進化」へ──経営の構造を変える思考法。
・利益率、利益高を同時に高める経営構造改革の実践プロセス。
・DXの先にある“経営の進化”を目指すための実例と視座。
理論だけで終わらないよう、実際の仕組みづくりのプロセスや、明日から自社で試せる具体的な手順・チェックポイントも多数紹介。
「仕組みで利益を生む経営」を、明日から実践できるよう解説します。
【本書で得られるもの】
・仕組みで利益を生むための考え方と再現性のある手法。
・経営者やリーダーが次の10年を生き抜くためのフレームワーク。
・現場課題をチャンスに変える、実践的な経営の仕組み化ノウハウ。
【こんな方におすすめ】
・自社の利益構造を見直したい経営者、管理職の方。
・現場の「頑張り」に頼る経営から、仕組みで回る経営へと転換したい方。
・DXや業務改善に取り組んでいるが、思った通りの成果がでない、利益に繋がっていないと感じている方。
・自社のビジネスモデルを進化させたい中小企業の経営者、事業責任者の方。
【目次】
第1章 創業 ― イノベーションへの挑戦
第2章 挑戦 ― 「oneplat」構築に至った経営思想
第3章 進化を続けるビジネスモデルと経営の技術
第4章 ビジネスモデルを進化させるために必要な３つの視点
