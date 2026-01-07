アジア主導で加速する年率24.9%成長市場――2031年20.47億ドルへ向かうハーモニックドライブ産業の次段階
ハーモニックドライブ精密減速機とは、高精度な位置決め制御を可能にする波動歯車機構を採用した減速装置であり、ロボット工学、航空宇宙、医療機器、半導体製造装置など、極めて高いトルク伝達精度とコンパクト設計を必要とする分野で広く使用されているものである。この減速機は、弾性変形を利用して入力軸の運動を出力軸に伝達する構造を持ち、バックラッシュがほとんど存在しないこと、軽量で高効率であることが特徴である。近年では、産業用ロボットの関節や自動化装置の精密位置制御部に不可欠な要素として、その重要性が飛躍的に高まっている。特に、製造業のスマート化・高精度化が進む中で、ハーモニックドライブは単なる機械部品ではなく、産業競争力を左右する戦略的コアテクノロジーとして位置づけられている。
市場の拡大軌道--高速成長期に入るハーモニックドライブ産業
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ハーモニックドライブ精密減速機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113301/harmonic-drive-precision-gear-reducers）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが24.9%で、2031年までにグローバルハーモニックドライブ精密減速機市場規模は20.47億米ドルに達すると予測されている。この成長を牽引しているのは、産業用ロボットの普及、自動車電動化における精密制御要求、そして半導体製造装置や医療用ロボットなどの新領域での採用拡大である。特にアジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心にロボティクス関連投資が急増しており、需要の中心地としての地位を強めている。
図. ハーモニックドライブ精密減速機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338592&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338592&id=bodyimage2】
図. 世界のハーモニックドライブ精密減速機市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ハーモニックドライブ精密減速機の世界的な主要製造業者には、HDSI、Leaderdrive、ILJIN Motion & Control GmbH、Zhejiang Laifual、Shenzhen Han's Motion Technology、Nidec-Shimpo、TC Drive、OVALO GmbH、Beijing CTKM Harmonic Drive、Hiwin Corporationなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約89.0%の市場シェアを持っていた。
グローバル競争構造--HDSIを頂点とする多層的勢力図
ハーモニックドライブ精密減速機のグローバル市場は、高精度製造技術と信頼性を強みとする少数のリーダー企業によって牽引されている。その中でもHDSI（Harmonic Drive Systems Inc.）が圧倒的な市場シェアを保持しており、同社は日本国内外で産業ロボットメーカーとの長期供給契約を通じ、技術優位を確立している。次いで中国のLeaderdrive、韓国のILJIN Motion & Control、日本と中国の合弁型メーカーZhejiang LaifualやShenzhen Han’s Motionなどが中堅勢力として台頭している。さらに、Nidec-Shimpo、OVALO GmbH、Beijing CTKM Harmonic、Hiwin Corporationといった企業群が多様な応用分野で存在感を強めており、特にヨーロッパ市場ではSchaefflerなどの精密機構メーカーが高付加価値用途を中心に参入している。こうした多層的競争構造の中で、上位企業は製品の高トルク化・長寿命化・低騒音化に注力し、差別化戦略を通じてブランド優位性を確立している。
市場の拡大軌道--高速成長期に入るハーモニックドライブ産業
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ハーモニックドライブ精密減速機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113301/harmonic-drive-precision-gear-reducers）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが24.9%で、2031年までにグローバルハーモニックドライブ精密減速機市場規模は20.47億米ドルに達すると予測されている。この成長を牽引しているのは、産業用ロボットの普及、自動車電動化における精密制御要求、そして半導体製造装置や医療用ロボットなどの新領域での採用拡大である。特にアジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心にロボティクス関連投資が急増しており、需要の中心地としての地位を強めている。
図. ハーモニックドライブ精密減速機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338592&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338592&id=bodyimage2】
図. 世界のハーモニックドライブ精密減速機市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ハーモニックドライブ精密減速機の世界的な主要製造業者には、HDSI、Leaderdrive、ILJIN Motion & Control GmbH、Zhejiang Laifual、Shenzhen Han's Motion Technology、Nidec-Shimpo、TC Drive、OVALO GmbH、Beijing CTKM Harmonic Drive、Hiwin Corporationなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約89.0%の市場シェアを持っていた。
グローバル競争構造--HDSIを頂点とする多層的勢力図
ハーモニックドライブ精密減速機のグローバル市場は、高精度製造技術と信頼性を強みとする少数のリーダー企業によって牽引されている。その中でもHDSI（Harmonic Drive Systems Inc.）が圧倒的な市場シェアを保持しており、同社は日本国内外で産業ロボットメーカーとの長期供給契約を通じ、技術優位を確立している。次いで中国のLeaderdrive、韓国のILJIN Motion & Control、日本と中国の合弁型メーカーZhejiang LaifualやShenzhen Han’s Motionなどが中堅勢力として台頭している。さらに、Nidec-Shimpo、OVALO GmbH、Beijing CTKM Harmonic、Hiwin Corporationといった企業群が多様な応用分野で存在感を強めており、特にヨーロッパ市場ではSchaefflerなどの精密機構メーカーが高付加価値用途を中心に参入している。こうした多層的競争構造の中で、上位企業は製品の高トルク化・長寿命化・低騒音化に注力し、差別化戦略を通じてブランド優位性を確立している。