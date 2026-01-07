民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXが2026年の新戦略「ASTRAX EdTech」を始動！最新教育テックや最新AI技術とASTRAXの技術を融合し民間宇宙開拓教育を自動化しユニバーサル人材を爆増へ！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））は、2026年のテーマを「ASTRAX EdTech（アストラックス・エドテック）」と定め、AIと最新の教育テクノロジーを駆使した新たな民間宇宙開拓教育事業を本格始動いたします。
創業20年目の節目となった2025年は、過去最多となる年間153本のプレスリリース配信や、クルーズ船での圧倒的な講演回数など、民間宇宙ビジネスの普及活動が大きく飛躍した一年となりました。2025年の活動報告と、2026年の新戦略についてご報告いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338548&id=bodyimage1】
■2026年の新戦略：ASTRAX EdTechの始動
ASTRAXは2026年、教育（Education）とテクノロジー（Technology）を融合させた「ASTRAX EdTech」を最重点事業に掲げ、2026年1月4日に始動しました。 2025年4月より代表TAICHI自らが教育テック大学院にて先端教育テクノロジーの知識を研鑽しており、そこで学んでいる最新の教育テクノロジーと最新のAI技術をフル活用し、また、ASTRAXの既存の民間宇宙開拓技術を融合し、世界最先端の民間宇宙開拓教育を実践してまいります。
具体的には、2025年7月に第二創業したASTRAXグループの一員である合同会社ASTRAX INTELLIGENCEの本格させ、ASTRAXが2025年までに蓄積した膨大な民間宇宙開拓教育コンテンツを「自動で学べるツール」として開発・提供を開始いたします。
これにより、国家権力や国家予算に依存することなく、地球上どこにいても、誰もが自律的かつ持続的に成長し続ける、ユニバーサル（民間宇宙協同開拓）マインドを習得できる環境を整え、次世代を担う「ASTRAX的ユニバーサル人材」を世界中に爆増させてまいります。
■【教育・講演】クルーズ船で年間13航海・記事56回の講演（講義）を実施
ASTRAXにとって「教育」は民間宇宙事業創造及び民間宇宙開拓の最重要基盤です。2025年は、栃木県宇都宮市にある星の杜高等学校との連携、千葉県船橋市立塚田小学校などでの講演に加え、中学生及び高校生の企業訪問の受け入れ及びASTRAXジェネラルマネージャーによる講演は2025年中に14回実施しました。 また、オンライン講座「寺子屋あけぼの宇宙講座」や「チャレンジワールドスペースアカデミー」を開講し、大人から子供まで幅広く宇宙への扉を開きました。コロナ禍の影響で縮小しておりましたASTRAX ACADEMYのオフライン講座も再開し、2026年も継続して「民間宇宙ビジネスコース」のマスター講座が開催されます。
さらに2025年は新しい試みとして、豪華クルーズ船「バイキング・エデン」への年間13回の業務乗船を行いました。2025年1月の東南アジアクルーズ（全8回講演）を皮切りに、年の多くの期間を船上で過ごし特別講演を行いました。その様子は合計56本のプレスリリースとして配信されており、この圧倒的な場数と発信量は、2026年の「EdTech」における自動学習コンテンツの極めて強力なエビデンスとなります。また、豪華クルーズ船でのおもてなしのサービスや技術は宇宙旅行サービスや無重力飛行サービスにも応用できることがたくさんあり、非常に多くの学びを得ました。
2026年には星の杜高等学校での宇宙授業やチャレンジワールドスペースアカデミーのオンライン講座も予定されております。オンライン・オフラインに関わらず、民間宇宙開拓教育のコラボレーション先も増やしていき、引き続き多様な民間宇宙開拓教育事業を拡大していきます。
創業20年目の節目となった2025年は、過去最多となる年間153本のプレスリリース配信や、クルーズ船での圧倒的な講演回数など、民間宇宙ビジネスの普及活動が大きく飛躍した一年となりました。2025年の活動報告と、2026年の新戦略についてご報告いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338548&id=bodyimage1】
■2026年の新戦略：ASTRAX EdTechの始動
ASTRAXは2026年、教育（Education）とテクノロジー（Technology）を融合させた「ASTRAX EdTech」を最重点事業に掲げ、2026年1月4日に始動しました。 2025年4月より代表TAICHI自らが教育テック大学院にて先端教育テクノロジーの知識を研鑽しており、そこで学んでいる最新の教育テクノロジーと最新のAI技術をフル活用し、また、ASTRAXの既存の民間宇宙開拓技術を融合し、世界最先端の民間宇宙開拓教育を実践してまいります。
具体的には、2025年7月に第二創業したASTRAXグループの一員である合同会社ASTRAX INTELLIGENCEの本格させ、ASTRAXが2025年までに蓄積した膨大な民間宇宙開拓教育コンテンツを「自動で学べるツール」として開発・提供を開始いたします。
これにより、国家権力や国家予算に依存することなく、地球上どこにいても、誰もが自律的かつ持続的に成長し続ける、ユニバーサル（民間宇宙協同開拓）マインドを習得できる環境を整え、次世代を担う「ASTRAX的ユニバーサル人材」を世界中に爆増させてまいります。
■【教育・講演】クルーズ船で年間13航海・記事56回の講演（講義）を実施
ASTRAXにとって「教育」は民間宇宙事業創造及び民間宇宙開拓の最重要基盤です。2025年は、栃木県宇都宮市にある星の杜高等学校との連携、千葉県船橋市立塚田小学校などでの講演に加え、中学生及び高校生の企業訪問の受け入れ及びASTRAXジェネラルマネージャーによる講演は2025年中に14回実施しました。 また、オンライン講座「寺子屋あけぼの宇宙講座」や「チャレンジワールドスペースアカデミー」を開講し、大人から子供まで幅広く宇宙への扉を開きました。コロナ禍の影響で縮小しておりましたASTRAX ACADEMYのオフライン講座も再開し、2026年も継続して「民間宇宙ビジネスコース」のマスター講座が開催されます。
さらに2025年は新しい試みとして、豪華クルーズ船「バイキング・エデン」への年間13回の業務乗船を行いました。2025年1月の東南アジアクルーズ（全8回講演）を皮切りに、年の多くの期間を船上で過ごし特別講演を行いました。その様子は合計56本のプレスリリースとして配信されており、この圧倒的な場数と発信量は、2026年の「EdTech」における自動学習コンテンツの極めて強力なエビデンスとなります。また、豪華クルーズ船でのおもてなしのサービスや技術は宇宙旅行サービスや無重力飛行サービスにも応用できることがたくさんあり、非常に多くの学びを得ました。
2026年には星の杜高等学校での宇宙授業やチャレンジワールドスペースアカデミーのオンライン講座も予定されております。オンライン・オフラインに関わらず、民間宇宙開拓教育のコラボレーション先も増やしていき、引き続き多様な民間宇宙開拓教育事業を拡大していきます。