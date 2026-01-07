NPO法人森づくりフォーラムは、株式会社農林中金総合研究所と公益社団法人国土緑化推進機構との共催で、「森林保全とネイチャーポジティブ」をテーマにしたオンラインイベントを開催いたします。

ネイチャーポジティブな社会を実現させるため、企業が日本国内の森林保全と関わり、実践的な取り組みを進めるために、他セクターとのパートナーシップ・連携による森林づくりのヒントと共に、企業と地域の価値共創によるアクションについて議論します。

本シンポジウムでは、藤田 香さん(東北大学グリーン未来創造機構・大学院生命科学研究科教授)の講演の他、農林中金総合研究所の企業動向に関する話題提供、徳島県の取組事例を紹介します。また、企業と地域の森林とを結ぶ「森づくりコーディネーター」がブース出展を行い、ネットワーキングと連携・協働のきっかけづくりの場もございます。

ネイチャーポジティブやTNFD対応等の取り組みを進めている、または今後検討している企業・関係者の皆さまは、ぜひご参加ください。





タイトルバナー





「企業と地域の価値共創による ネイチャーボジティブ実現に向けて

～企業と森のマッチングセミナー～」

https://moridukuri.jp/forumnews/260129









■開催背景

自然を「守る」から「回復させる」へ。2030年を目標に、自然を回復軌道に載せるために生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動をとるネイチャーポジティブの実現が世界的に求められています。日本国内の企業経営においても、森林保全が重要事項となった今、企業と森との新しい関係作りが急務となっております。









■開催概要

開催日時：2026年1月29日(木)13:30-17:30

会場 ：木材会館7F大ホール(東京都江東区新木場1丁目18－8)

参加費 ：無料





＜講演＞

藤田 香さん(東北大学グリーン未来創造機構・大学院生命科学研究科教授・日経BP ESGフェロー)





プロフィール

富山県魚津市生まれ。東京大学理学部物理学科卒。日経BPに入社し、日経エレクトロニクス記者、ナショナルジオグラフィック日本版副編集長、日経エコロジー編集委員、日経ESG経営フォーラムプロデューサー、日経ESGシニアエディターなどを歴任。

生物多様性・自然資本とビジネスや、地方創生などが専門。東北大学ネイチャーポジティブ拠点副拠点長。環境省中央環境審議会委員、地球環境戦略評価機関(IGES)理事なども務める。著書に『ESGとTNFD時代のイチから分かる生物多様性・ネイチャーポジティブ経営』など。





＜話題提供＞

土居 拓務さん

(株式会社農林中金総合研究所 リサーチ＆ソリューション第2部 主事研究員)

とくしま森林づくり県民会議

とくぎんトモニリンクアップ株式会社

徳島県庁サステナブル社会推進課





＜コーディネーター＞

山本 信次さん(岩手大学 農学部 教授)





＜マッチング・ブース出展予定団体＞

一般社団法人とちぎ百年の森をつくる会、株式会社ソマノベース、公益社団法人京都モデルフォレスト協会、公益財団法人森林文化協会、とくしま森づくり県民会議、NPO法人森のライフスタイル研究所、認定NPO法人 環境リレーションズ研究所、やまなし森づくりコミッション、林野庁国有林野管理室





＜主催＞

株式会社農林中金総合研究所

公益社団法人国土緑化推進機構

NPO法人森づくりフォーラム





※本セミナーは、R7年度林野庁補助事業の一環で実施いたします。









★NPO法人森づくりフォーラムについて

市民参加による森林保全や森林を利用した活動を推進・サポートに取り組んでいる団体です。各地域で森づくりに取り組む団体や森林・林業関係者と協力しながら、「森と共にくらす社会」の実現をめざしています。哲学者の内山節が代表を務めています。

https://moridukuri.jp/