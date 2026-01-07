全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利 祐一 グループ店舗数：1,140店舗(2025年12月末時点)]は、全国のコメダ珈琲店で2026年1月15日(木)から「珈琲所のプリン」をレギュラーメニューとして通年販売を開始します。





■コメダ珈琲店の定番デザートに“プリン”が登場。自家製珈琲ジェリーと楽しむのがコメダ流

コメダ珈琲店は、喫茶店文化を大切にしながら、くつろぎの時間を彩るデザートを追求してきました。今回レギュラーメニューに加わるのは、喫茶店の王道デザート「プリン」です。自慢のコーヒーで作った自家製珈琲ジェリーと組み合わせ、珈琲所ならではの一品に仕上げました。









●珈琲所のプリン【デザートセット対象】

真っ赤なチェリーが見た目にもかわいい、コクあまプリンに自家製珈琲ジェリーを合わせたコメダ珈琲店の新定番です。やさしい甘さとミルクのコクを感じる、なめらかな口どけのプリンに、ビターなカラメルを重ねました。ふんわりホイップクリームと自家製珈琲ジェリーをトッピングし、甘さとほろ苦さのペアリングを際立たせました。プリン・ホイップクリーム・珈琲ジェリーをひとくちで全部味わえば、甘さとほどよいビターが寄り添う至福のマリアージュが広がります。





【商品概要】

■商品名・価格(税込)

珈琲所のプリン：640円～700円

※価格は店舗により異なります。









■販売期間

2026年1月15日(木)～通年販売









■販売店舗

全国のコメダ珈琲店

※販売は一部店舗を除きます。

※写真はイメージです。

※ホイップクリームはソフトクリームに変更できません。

※店内飲食限定です。