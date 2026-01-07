【コメダ珈琲店】自家製珈琲ジェリーと楽しむ「珈琲所のプリン」が新たにレギュラーメニュー入り！2026年1月15日(木)より販売開始
全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利 祐一 グループ店舗数：1,140店舗(2025年12月末時点)]は、全国のコメダ珈琲店で2026年1月15日(木)から「珈琲所のプリン」をレギュラーメニューとして通年販売を開始します。
■コメダ珈琲店の定番デザートに“プリン”が登場。自家製珈琲ジェリーと楽しむのがコメダ流
コメダ珈琲店は、喫茶店文化を大切にしながら、くつろぎの時間を彩るデザートを追求してきました。今回レギュラーメニューに加わるのは、喫茶店の王道デザート「プリン」です。自慢のコーヒーで作った自家製珈琲ジェリーと組み合わせ、珈琲所ならではの一品に仕上げました。
●珈琲所のプリン【デザートセット対象】
真っ赤なチェリーが見た目にもかわいい、コクあまプリンに自家製珈琲ジェリーを合わせたコメダ珈琲店の新定番です。やさしい甘さとミルクのコクを感じる、なめらかな口どけのプリンに、ビターなカラメルを重ねました。ふんわりホイップクリームと自家製珈琲ジェリーをトッピングし、甘さとほろ苦さのペアリングを際立たせました。プリン・ホイップクリーム・珈琲ジェリーをひとくちで全部味わえば、甘さとほどよいビターが寄り添う至福のマリアージュが広がります。
【商品概要】
■商品名・価格(税込)
珈琲所のプリン：640円～700円
※価格は店舗により異なります。
■販売期間
2026年1月15日(木)～通年販売
■販売店舗
全国のコメダ珈琲店
※販売は一部店舗を除きます。
※写真はイメージです。
※ホイップクリームはソフトクリームに変更できません。
※店内飲食限定です。