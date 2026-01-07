コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、米国時間2026年1月6日（火）から米国ネバダ州ラスベガスで開催されている世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」の開幕に合わせ、日本発の「おもてなし」と最先端技術を融合させた次世代顧客コミュニケーションのコンセプトモデルを初公開し、現在会場にて展示を行っています。

出展の背景：効率化の先にある「おもてなしのデジタル化」

シンカはこれまで、国内3,000社以上に導入されているコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を通じて、日本のビジネスシーンにおける接客品質の向上と顧客体験（CX）の改善を支援してまいりました。近年、世界的にAI活用やDX（デジタルトランスフォーメーション）が急速に進展していますが、シンカが目指しているのは、単なる業務効率化にとどまりません。シンカが持つ技術には、着信や問い合わせといった顧客との接点をトリガーとして、顧客情報や会話履歴を瞬時に表示し、一人ひとりの状況に応じた最適な対応を支援する仕組みがあります。こうした技術を通じて、相手の状況を察し、先回りして応えるという日本で培われてきた「おもてなし」の精神をテクノロジーによって可視化・拡張し、その価値を世界へと広げていくことで、誰もが高品質なホスピタリティを再現できる社会の実現です。本展示では、こうした考え方をもとに、シンカが思い描く次世代の顧客コミュニケーションのあり方を、世界に向けて紹介しています。

次世代コミュニケーションの「コンセプトモデル」の展示

JAPAN TECHパビリオン内のシンカブース（#61415）では、これまで主に日本国内で培ってきた顧客コミュニケーションの知見や思想をもとに、その価値を世界に届けるための第一歩として位置づけたコンセプト展示を行っています。国内市場を中心に展開してきたこれまでの取り組みを踏まえ、CESという国際的な舞台において、シンカが描く次世代顧客コミュニケーションの方向性を世界に向けて示しています。本展示では、以下のようなテーマを通じて、国や文化を越えて通用する顧客体験の可能性を探っています。・「察する」テクノロジーの可能性日本の接客文化で大切にされてきた「察する」という価値観を、過去のコミュニケーションデータや知見をもとに、グローバル環境でも応用可能な考え方として捉え直す試み。・「おもてなし」の再現性への挑戦日本国内では属人化しがちな熟練者の気配りや判断を、文化や言語の違いを超えて共有・継承するにはどうすればよいのか。テクノロジーを通じた新しいワークスタイルと顧客体験の在り方を提示します。

株式会社シンカ 代表取締役社長CEO 江尻高宏のコメント

「CESの開幕を迎え、会場の圧倒的な熱量に触れる中で、私たちが掲げてきた『おもてなしのDX』が、今まさに世界から求められていることを強く実感しています。日本が世界に誇る『おもてなし』という精神を、デジタルという共通言語を通じて、世界中のビジネスの現場へ届けていきたい。本展示は、その第一歩です。今回のCES出展を、日本で培ってきた顧客コミュニケーションの考え方を世界と共有する出発点と位置づけ、各国・各業界の皆さまと対話を重ねながら、顧客コミュニケーションの新しいスタンダードを提案してまいります。」

出展概要（JAPAN TECH 2026）

展示会名称：CES 2026会期：2026年1月6日（火）～9日（金）［米国時間］展示会公式サイト：https://www.ces.tech/パビリオン名：JAPAN TECH（CES公認・日本パビリオン）出展エリア：JAPAN TECH 01（Venetian Expo 1F「Eureka Park」内）ブース番号：#61415会場住所：Venetian Expo, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理する次世代型コミュニケーションプラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。

株式会社シンカについて

https://kaiwa.cloud/

社名：株式会社シンカ(東証グロース：149A)代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：394百万円従業員数：71名(2025年9月末時点)URL：https://www.thinca.co.jp/【関連サイト】次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/会話に関わるお役⽴ち情報メディア「カイクラ.mag」: https://kaiwa.cloud/media/自動車業界の総合情報プラットフォーム「Car Connect」：https://carconnect.jp/【カイクラSNS】note：https://note.com/thinca_2014/X：https://twitter.com/KaiwaCloud