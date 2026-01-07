株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、当社が展開するポーカー事業「GiGO POKER」の公認アンバサダーに、声優事務所 響(株式会社ブシロードムーブ／本社：東京都中野区 代表取締役社長：大貫 佑介)所属の声優・西尾夕香さんが就任したことをお知らせいたします。

アンバサダー就任の背景：「GiGO POKER」、新たなファン層獲得に向けて加速

当社は、従来のゲームセンターにとどまらず、エンターテイメント空間として新しい遊びの価値を追求しています。その中で、世界的なブームとなっているポーカーに注目し、“滞在型”の遊びを育てることをテーマに、2024年からアミューズメントポーカー事業を展開してまいりました。現在は「GiGO POKER新宿(GiGO新宿歌舞伎町)」を中心に事業を展開し、初心者から中級者まで誰もが気軽に楽しめる場として着実に成果を重ねています。今後は、こうした取り組みをさらに進化させ、新たなファン層の獲得に向けて事業を加速してまいります。この度、声優としてのマルチな活躍に加え、自身もポーカー愛好家である西尾夕香さんをアンバサダーに迎えることになりました。ポーカーを「より明るく、より身近なエンターテイメント」へと昇華させ、新たなファン層の獲得とマインドスポーツとしての健全な普及を目指します。

西尾夕香さんからのコメント

この度、「GiGO POKER」の公認アンバサダーに就任いたしました西尾夕香です！ポーカーが好きな身としてこのような形で携われることをとても光栄に思います。「GiGO POKER」は初めての方でも安心して楽しめる、とても明るい雰囲気が魅力です。ルールは簡単ながらも戦略性があって奥深い、そんなポーカーの楽しさを広めていけるよう頑張ります！既にポーカーを楽しんでいる方も、まだポーカーに触れていない方も、お店でお会いしましょう！

今後の活動予定

西尾夕香さんには、年間を通じて「GiGO POKER」の魅力を多角的に発信していただきます。●店舗来場イベントの定期開催「GiGO POKER」各店舗で、西尾夕香さんを交えたファン交流イベントを実施いたします。初心者向けのルール講習会や西尾夕香さんと一緒にプレイできる対戦イベント、さらに参加者限定グッズの配布などを予定しており、初めての方でも安心して参加できる場を提供いたします。●GiGO主催イベントへのゲスト出演当社が主催する各種イベント等において、ポーカー事業のアンバサダーとして、プレゼンターやゲスト出演を予定しています。「GiGO POKER」を代表してイベントに参加していただくことで、より多くのお客様へマインドスポーツとしての楽しさを伝えていただきます。●SNS・メディアを通じた広報活動「GiGO POKER」公式SNSでの情報発信に加え、YouTubeとの連携企画など、デジタルメディアを通じたプロモーションを展開。西尾さんの視点で、ポーカーの奥深さや楽しさを発信してまいります。

2026年1月24日(土)「GiGO POKER新宿」にて就任記念イベント開催決定！

アンバサダー就任後、初の活動として、2026年1月24日(土)に「GiGO POKER新宿」にて来場イベントを開催いたします。イベントの詳細は後日、「GiGO POKER」公式サイトおよび「GiGO POKER新宿」店舗Xにて発表いたします。

西尾夕香さんプロフィール

西尾夕香(にしお ゆうか)声優・アーティスト。神奈川県出⾝、3⽉31⽇⽣まれ。2019年開催の「S・響・エースクルー合同オーディション2019」に選ばれ、現事務所に所属。所属前からアーティストやDJとしての活動を行っており、そこでの活動が評価され、「D4DJプロジェクト」の主人公、愛本りんく役に抜擢される。「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」(員弁ナオ)、「りばあす」(東山有)など多数のアニメに出演。また、その他にも「BanG Dream!プロジェクト」のリアルバンド「Morfonica」のベース・広町七深役を務めるなど、声優の枠を飛び越えた幅広い活動で注目を集める。

「GiGO POKER新宿」について

明るい空間で初心者にも優しい、日本最大級のポーカールーム。居心地にこだわった明るくオープンな空間が特徴の場内には、コミュニケーションが活発で笑顔があふれるプレイヤーが集まります。軽食やドリンクなども充実しており、皆様に快適なポーカー体験をお届けいたします。・店舗住所：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21-1 第二東亜会館2F・営業時間： 平日(月～木)16:00～23:00 平日(金)16:00～23:30 休日(土・祝前日)12:00～23:30 休日(日・祝日)12:00～23:00・店舗URL：https://contents.gendagigo.jp/poker/shop/shinjuku ・店舗X：https://x.com/gigopoker_shin

「GiGO POKER六本木」について

六本木駅直結の立地を活かし、アミューズメントフロア(1～3階)と接続されたフロア構成を実現。店舗面積はミニマムながら、駅直結の好立地と遊びやすい価格設定で、初心者はもちろん、日常的にポーカーをプレイする方も気軽に通える“カジュアルカジノ体験”を提供いたします。・店舗住所：〒106-0032 東京都港区六本木7丁目14－11 メトロシティ六本木ビル4F・営業時間：16:00～23:30・店舗URL：https://contents.gendagigo.jp/poker/shop/roppongi ・店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_RPG

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。