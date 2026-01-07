マグネットホルダーの世界市場2026年、グローバル市場規模（永久磁石型、電磁石型）・分析レポートを発表
2026年1月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マグネットホルダーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マグネットホルダーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、マグネットホルダーの世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約3億200万米ドルと評価されており、2031年には約3億6400万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は2.7パーセントと見込まれており、製造業や保守分野を中心に安定した需要が続く市場です。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品の概要と特長
マグネットホルダーは、磁力を利用して工具、加工物、各種材料を固定する装置です。製造現場、保守作業、家庭用途、商業用途など、幅広い分野で利用されています。高強度磁石を用いることで、金属製品を安定して吸着し、一時的な支持や固定を可能にします。
本製品は小型かつ軽量に設計されており、設置、移動、再利用が容易である点が特長です。従来の締結方法と比較して作業効率を高めるとともに、不適切な固定による製品損傷や作業ミスの低減に寄与しています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析と定性分析を実施しています。市場が継続的に変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に検討しています。
また、主要企業の企業概要や製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確に示しています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握することです。加えて、マグネットホルダー市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
さらに、市場競争に影響を与える要因を分析し、企業の事業戦略や市場参入判断に役立つ情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、Hishiko、Kanetec、Braillon Magnetics、Industrial Magnetics、Sarda Magnets、Armstrong Magnetics、Eclipse Magnetics、Assfalg GmbH、Master Magnetics、Misumi USAなどの企業が参入しています。
これらの企業について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理されており、製品の磁力性能、耐久性、安全性が競争力の重要な要素となっています。
________________________________________
市場セグメンテーション
マグネットホルダー市場は、磁力方式別および用途別に分類されています。磁力方式別では、永久磁石型と電磁石型に分けられています。永久磁石型は構造が簡素で保守性に優れ、電磁石型は磁力制御が可能で高精度な作業に適しています。
用途別では、商業用途、工業用途、その他に分類されており、特に工業用途において安定した需要が見込まれています。
