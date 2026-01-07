こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【1月16日(金)】同志社女子大学薬学部医療薬学科新5年次生への白衣授与式（ホワイトコートセレモニー）を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）は、この度標記の式典を開催いたします。本学薬学部医療薬学科では、長期実務実習で医療現場に出る学生を対象に「白衣授与式（ホワイトコートセレモニー）」を毎年行っています。
本学学生としての自覚と責任を持って実習に臨んでほしい、という願いを込めて、授与する白衣には学生の名前を刺繍しました。式典は礼拝形式で行われ、一人ひとりに白衣を手渡しします。本式典を通して、知識や技能のみならず、命と健康を守る使命感、責任感、倫理観を身につけ、プロフェッショナルの卵としての自覚を新たにできるよう、取り組んでいます。
【日 時】2026年1月16日(金) 13:30〜14:30
【場 所】同志社女子大学 京田辺キャンパス 新島記念講堂
【対 象】薬学部医療薬学科 2026年度新5年次生125名
【内 容】讃美歌斉唱、白衣授与、代表学生による誓いの言葉等(礼拝形式)
【問合先】薬学部・薬学研究科事務室
TEL: 0774-65-8477 E-mail: yakugaku@dwc.doshisha.ac.jp
【昨年度開催の様子】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/pharmacy/clinical/topics/2025
同志社女子大学薬学部医療薬学科（京田辺キャンパス）
2005年、学校法人同志社で初めての医療系学部として設置。医療系学部の設置は創設者・新島襄にとって悲願でもあり、教育理念のキリスト教主義、リベラル・アーツを反映させ、高い倫理観、幅広い教養を備えた「人と向き合える薬剤師」の育成をめざしています。
メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
