¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè18²ó¹âÎð¼Ô¸µµ¤¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡Ê»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1¡Ë¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè18²ó¹âÎð¼Ô¸µµ¤¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃÏ°è¤Î¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë·ì°µÂ¬Äê¤ä¿ÈÂÎ·×Â¬¡¢±¿Æ°µ¡Ç½Â¬Äê¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇ§¼±¤·¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÎãÇ¯100Ì¾¤ò±Û¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿±Ä¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊó²Ê³ØÉô¡¢Ìô³ØÉô¡¢ÊÝ·ò°åÎÅ³ØÉô¤Î¶µ°÷¡¢³ØÀ¸¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè17²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼ê°ðÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·ò¹¯¡¦»Ò¤É¤â²Ý¡Ë¡¢Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¼èºàÅù¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¡¡9:30¡Á12:30¡Ê½ªÎ»»þ¹ï¤ÏÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø CÅï5³¬
ÂÐ¾Ý¡§65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
ÆâÍÆ¡§
Â¬Äê¡§¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ª¡¢Ìä¿Ç¡¢·ì°µÂ¬Äê¡¢Æ¬¤Î¸µµ¤¡¢¤ª¸ý¤Î¸µµ¤
¸ø³«¹ÖºÂ¡§¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ëÂÎÁà¶µ¼¼¡×
»þ´Ö¡§¡10:00¡Á10:40¡¢¢10:50¡Á11:30
¢¨Æ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¡§
¤ª¤¯¤¹¤êÁêÃÌ¡¢Â¤È·¤¤ÎÁêÃÌ¡¢·ë²Ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê·ÑÂ³¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¡Ë
Âç³Ø¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤â¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.hus.ac.jp/news/detail/9422f10cbb22f7c9a86792fe72e949d4e19d4209-20299/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÃÏ°èÏ¢·È²Ý
½»½ê¡§»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1
TEL¡§011-676-8664
FAX¡§011-688-2392
¥á¡¼¥ë¡§chiiki@hus.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃÏ°è¤Î¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë·ì°µÂ¬Äê¤ä¿ÈÂÎ·×Â¬¡¢±¿Æ°µ¡Ç½Â¬Äê¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇ§¼±¤·¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÎãÇ¯100Ì¾¤ò±Û¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿±Ä¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊó²Ê³ØÉô¡¢Ìô³ØÉô¡¢ÊÝ·ò°åÎÅ³ØÉô¤Î¶µ°÷¡¢³ØÀ¸¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¼èºàÅù¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¡¡9:30¡Á12:30¡Ê½ªÎ»»þ¹ï¤ÏÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø CÅï5³¬
ÂÐ¾Ý¡§65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
ÆâÍÆ¡§
Â¬Äê¡§¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ª¡¢Ìä¿Ç¡¢·ì°µÂ¬Äê¡¢Æ¬¤Î¸µµ¤¡¢¤ª¸ý¤Î¸µµ¤
¸ø³«¹ÖºÂ¡§¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ëÂÎÁà¶µ¼¼¡×
»þ´Ö¡§¡10:00¡Á10:40¡¢¢10:50¡Á11:30
¢¨Æ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¡§
¤ª¤¯¤¹¤êÁêÃÌ¡¢Â¤È·¤¤ÎÁêÃÌ¡¢·ë²Ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê·ÑÂ³¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¡Ë
Âç³Ø¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤â¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.hus.ac.jp/news/detail/9422f10cbb22f7c9a86792fe72e949d4e19d4209-20299/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÃÏ°èÏ¢·È²Ý
½»½ê¡§»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1
TEL¡§011-676-8664
FAX¡§011-688-2392
¥á¡¼¥ë¡§chiiki@hus.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/