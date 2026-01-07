こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【神奈川大学】ｔｖｋ（テレビ神奈川）主催の「はじめてばこ」に協賛開始 大学の研究力が生んだ「保湿クリーム」を協賛品として提供、研究成果を社会に還元します
学校法人神奈川大学（本部：横浜市／理事長：石渡 卓）は、２０２６年１月から神奈川県内で生まれた赤ちゃん（生後１年以内）へ“ありがとう”の気持ちを込めてプレゼントを贈る「はじめてばこ」への協賛を開始しました。
順次、神奈川県の各地域にお届けの「はじめてばこ」に新たに封入されます。
※地域によっては、お届け時期が前後します
＜本件のポイント＞
●大学の研究力から生まれた「ワセリン（注１）を配合した全身用の保湿クリーム」を協賛品として提供
●協賛する保湿クリームは、お肌に刺激となる成分を極力使用していない低刺激処方で、赤ちゃんや敏感肌の方など、幅広い年代や肌質の方にお使いいただけるもの（注２）
●地域社会への研究成果の還元のひとつで、今後も様々な取り組みを通じて地域活性化を目指す
（注1）エモリエント成分
（注2）皮膚パッチテスト済み・アレルギーテスト済み・乳幼児の肌安全性テスト済み(すべての方に皮膚トラブルやアレルギーが起こらないというわけではありません)
「はじめてばこ」とは
神奈川県内に生まれた赤ちゃんとそのご家族へ祝福の気持ちを伝え、子育てを応援するためのプレゼントボックス。株式会社テレビ神奈川が主催となり、県内における子育てを応援し、充実したものにしようと立ち上げた「かながわMIRAIキャンペーン」の一環として、神奈川県と生活協同組合パルシステム神奈川協力のもと、2020年1月より「はじめてばこ」として、申請を受けた世帯に無料でプレゼントしています。
２０２５年７月には、お申込み累計１０万件を突破しました。
協賛品について
今回神奈川大学が協賛する商品は、神奈川大学発コスメティックブランド「PROUD BLUE」シリーズ（注3）のひとつ、センシティブモイスチュアクリームの特別サンプルとなります。この保湿クリームの特徴は、主成分が水とワセリンのシンプルな処方となっており、界面活性剤を一切使用していません。また、従来ワセリンは、ベタベタする、塗りにくいといった欠点が課題となっていましたが、神奈川大学の特許技術「三相乳化技術」（注4）により、ワセリンの乳化を図ることで、べたつかず伸びが良いクリームの開発に成功しました。赤ちゃんはもちろん、敏感肌の方など、幅広い年代や肌質の方にお使いいただける商品となっています。
（注3）コスメティックブランド「PROUD BLUE」
神奈川大学の田嶋和夫特別招聘教授が開発した特許技術「三相乳化技術」を用いた界面活性剤フリーのコスメティックブランド。神奈川大学発ベンチャー「未来環境テクノロジー株式会社」から2018年10月7日に発売されました
https://mkt.theshop.jp/
（注4）三相乳化技術
従来の乳化方法に欠かせない界面活性剤の代わりに、柔らかい親水性ナノ粒子の物理的作用力（ファンデルワールス引力）を利用した新しい乳化方法
協賛の経緯について
神奈川大学は、１９２８年の創立から、これまで約１世紀にわたって、有為な人材を世に送りだしてきました。少子高齢化が進む日本において、子育て支援は日本全体の重要課題のひとつとなっており、神奈川県内においても急速な少子化が進んでいます。神奈川県に拠点を置く大学として、県内に生まれた新生児の誕生を祝い、子育て世帯を応援する「はじめてばこ」の取り組みに強く共感し、次世代を担う子どもたちのために、大学として出来ることをしたい、という思いから今回協賛を決めました。
神奈川大学として、地域貢献および研究成果を社会に還元することは、大学の「理念」であり、「使命」でもあります。これからも大学の研究や技術の社会実装を加速するとともに、様々な取り組みを通じて、地域活性化を目指してまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
企画政策部広報課
TEL：045-481-5661
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
