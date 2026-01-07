

ふれあいスポーツフェス町田

スポーツ施設の建設と管理運営を専門とする、日本体育施設（にほんたいいくしせつ）株式会社は、指定管理者※1をつとめる町田市立野津田公園内「町田GIONスタジアム」 （東京都町田市）にて、陸上競技やサッカーなどをトップアスリートと共に楽しめる「ふれあいスポーツフェス町田」を2026年1月24日（土）に開催します。

ゼルビーもくるよ！

2025年世界陸上競技選手権大会400mでも活躍したアスリート、中島佑気ジョセフ選手をゲストに迎え、スポーツの楽しさや魅力を体感できるプログラムを予定しています。寒さを吹き飛ばすほど楽しめるスポーツイベントへぜひご来場ください。

町田市立野津田公園公式ホームページ：https://www.nozuta-park.com/rooms/post-18953.html

※1：地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる制度、またその指定を受けた団体のこと。

実施概要

参加できる種目一覧（★がついている種目にすべて挑戦した方には景品をプレゼントします）

競技場内トラック（予約不要）

★50m走 記録測定

★走高跳 記録測定

★立幅跳 記録測定

★走幅跳 記録測定

★ 20ｍ走車いすレース 記録測定

★ターゲットバスケット ボールをゴールに入れよう

★ターゲットスロー ジャベリックボールで当てよう

★キックターゲット 的を狙ってボールを蹴ろう

★サッカーゴルフ 足でカップを狙おう

★ユニカール 陸上で行うカーリング

★ボッチャ パラリンピック種目を体験しよう

★ラダーゲッター ボールを投げて得点を競おう

競技場内トラック（当日要予約）

・サッカー教室 小学1,2年生対象のサッカー教室

スタジアム内会議室（予約不要）

★健康測定会 身長、体重、握力などが測定できる

・体操教室 跳び箱や鉄棒にチャレンジ！

スタジアム内会議室（当日要予約）

・ゆるフィット体験 ゆるく始めるフィットネス

注意事項

・ピッチに立ち入ることはできません。

・革靴、ヒール、サンダルではご入場いただけません。

・ごみは各自お持ち帰りください。

・種目は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

町田市立野津田公園について



町田市立野津田公園 上の原グラウンド @2020 nozuta-park



多摩丘陵の豊かな自然に囲まれ、幼児から高齢者まで身近にスポーツ、レクリエーションを楽しむことができる総合公園です。ピクニック広場や芝生公園など公園内にたくさんの広場が点在しており、春にはお花見を楽しむこともできます。また、思い切りボール遊びができる多目的広場、プロスポーツを観戦できる陸上競技場、自然を楽しめる散策路など、たくさんの楽しみ方ができる町田市で一番大きな公園です。

会社概要

会社名：日本体育施設株式会社

所在地：東京都中野区東中野3－20－10

代表者：代表取締役社長 越後幸太郎

事業内容：スポーツ施設建設、管理・運営

URL：https://www.ntssports.co.jp/





