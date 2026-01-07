Amazonジャンル別ランキング「神経解剖学」「脳神経外科学」「脳神経科学・神経内科学」「POD売れ筋ランキング」の４部門で１位を獲得！『脳を守る、未来を守る』（著者：渡邉敦彦）
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、わたなべ脳神経外科クリニック院長である渡邉敦彦氏による『脳を守る、未来を守る 今の行動が10年後の健康を決める──脳のために今日からできる予防と検査』がAmazonのジャンル別ランキング「神経解剖学」「脳神経外科学」「脳神経科学・神経内科学」「POD売れ筋ランキング」で１位（2026年１月７日８時00分時点）を獲得しましたことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/4814927002
【電子書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/B0G9B5HJQQ
『脳を守る、未来を守る 今の行動が10年後の健康を決める──脳のために今日からできる予防と検査』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338597&id=bodyimage1】
【内容紹介文】
脳の検査は、怖いものではありません。
それは「不安を減らし、安心を増やすための行動」です。
頭痛、めまい、物忘れ──
日常の中でふと感じる小さな違和感を、「忙しいから」「そのうち治るだろう」と見過ごしていませんか。
脳の病気は、ある日突然、人生を大きく変えてしまうことがあります。
しかし一方で、多くの脳疾患は早期に気づき、検査を受けることで防げる・備えられることも、脳神経外科医として現場に立ち続けてきた著者は強く感じています。
本書は、
「検査＝怖いもの」という固定観念をやさしくほどき、
「検査＝安心を確認するための行動」へと意識を変える一冊です。
恐怖の正体を丁寧に言葉にし、なぜ「念のための検査」が命を守る選択になるのかを、実際の診療エピソードを交えながら、わかりやすく解説しています。
【著者プロフィール】
渡邉 敦彦（わたなべ あつひこ）
わたなべ脳神経外科クリニック院長
兵庫医科大学医学部卒。日本脳神経外科学会指導医・専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脊髄外科学会認定医。大阪府難病指定医、大阪府身体障害者福祉法指定医（音声言語機能障害・肢体不自由）として幅広い疾患に対応。大学病院や救命救急センター、地域中核病院で脳卒中・脳腫瘍・脊髄疾患など多様な症例に携わり、2019年に「わたなべ脳神経外科クリニック」を開院。MRI やエコーなどの精密機器を活用し、頭痛・めまい・物忘れ・しびれといった原因が特定しづらい症状にも丁寧に向き合い、地域の“かかりつけ脳神経外科医”として信頼を得ている。大阪府下にて同様のコンセプトを持つクリニックを複数院展開中。
【商品情報】
●タイトル：『脳を守る、未来を守る 今の行動が10年後の健康を決める──脳のために今日からできる予防と検査』
●発売日：2025年12月19日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1600円＋税、【電子書籍】定価：1300円＋税
●【POD書籍】判型：128mm × 188mm 198頁
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X（旧Twitter）：@gomabooks
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名：グローバルパートナーズ株式会社
代表者：代表取締役 山本康二
所在地：東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
