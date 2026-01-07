10回目となる「NTT DOCOMO VENTURES DAY 2026」を2月19日（木）に開催

株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ（本社：東京都港区、代表取締役CEO&CCO：笹原 優子、以下、NDV）は、国内外の注目スタートアップ企業やNTTグループ各社が一堂に会するイベント「NTT DOCOMO VENTURES DAY 2026」（以下、本イベント）を2026年2月19日（木）に開催します。

本イベントはスタートアップ企業とNTTグループをマッチングし、共創のきっかけを作り出すことを目的としています。2014年の第1回以降開催を重ね、今年度は通算10回目の記念すべき開催となります。「We go on -新たな景色へと動き続けよう-」をテーマに、多様なゲストを招いたステージセッション、スタートアップ企業の展示ブースやピッチのほか、NTTグループ各社による展示ブースを設置し、事業連携や新事業創出を強力に推進します。

ステージセッションでは、NTTグループとの共創を実現してきた起業家が事業連携の体験談やノウハウを語るトークセッションなどを行うほか、NDVの新たな投資戦略の解説や、スペシャルゲストによる講演も予定しています。

展示ブースでは国内外の注目スタートアップ企業約20社が出展し、AI・エンタメ・DX・マーケティングなど多彩な分野における最先端のビジネスや技術を紹介します。また、スタートアップ企業との共創を求めるNTTグループ各社によるブース出展も行い、さらなるマッチングを図ります。

NDVはこれまでも、国内外のスタートアップ企業とNTTグループの力と想いを束ね、世界の景色を変えるインパクトを起こすことを使命に、投資と共創に取り組んでまいりました。10回目となる本イベントによりオープンイノベーションを加速させ、さらなる共創のきっかけや新たな価値の創出を実現してまいります。

開催概要や参加申込み方法については、別紙およびイベントサイトをご覧ください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

「NTT DOCOMO VENTURES DAY 2026」開催概要

1. 開催概要

日時：2026年2月19日（木）13:00~18:30

会場：大手町プレイスカンファレンスセンター（東京都千代田区大手町二丁目3番1号 大手町プレイス）

内容：ステージセッション、スタートアップ企業展示ブースやピッチ、NTTグループ展示ブース、ネットワーキングなど

2. 参加方法

事前の参加申込みが必要となります。（無料）

以下イベントサイトよりお申込みください。

https://www.nttdocomo-v.com/event/dvd/2026/

なお、チケット枚数には限りがございます。お早めのお申込みをお願いいたします。

3. ステージセッション（一例）

4. スタートアップ展示ブース出展企業（一例）

5. NTTグループ展示ブース出展企業（一例）

6. 注意事項

タイムスケジュール、登壇者、出展企業などは、予告なく変更になる場合があります。

最新情報はイベントサイトにてご確認ください。