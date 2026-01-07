株式会社ハーモニスタ(本社：神奈川県横浜市、代表：立林ゆう子)は、横浜・元町にある写真スタジオ「スタジオ ラシク」にて、不登校や発達特性のある小学生を優先対象とした少人数制の写真アトリエを新設します。本アトリエは、安心できる環境の中で子ども一人ひとりが自分の視点を表現できることを目的とし、全6回のプログラムで作品制作から展示までを伴走する写真体験です。現在、本プロジェクトの実現に向けてクラウドファンディングを実施しています。





クラウドファンディングURL： https://readyfor.jp/projects/kids-photo-atelier





写真で自分も世界も「肯定」するアトリエ

横浜・元町のスタジオラシク





■プロジェクト実施背景

近年、発達特性や不登校などの理由から、学校という枠組みの中で過ごすことが難しい子どもたちが増える一方で、学校外で安心して表現できる場や、自己肯定感を育む体験の機会はまだ十分とは言えません。本アトリエは、「正解のない表現」である写真を通じて、子どもたちが自分の感性や興味関心を大切にしながら、主体的に取り組める場を提供します。





子どもに写真を教える様子





■プロジェクト詳細

プログラムは全6回構成で、カメラに触れるところから始まり、撮影・作品選定・編集・発表までを一貫して体験します。少人数制(各回定員あり)とし、光や音、人との距離感に配慮した環境設計を行うことで、刺激に敏感な子どもたちも安心して参加できるよう工夫しています。また、作品の公開範囲や発表方法についても、子ども自身が選択できる設計としています。





講師を務めるのは、27年以上のキャリアを持つ写真家・原哲也。自身もADHD当事者であり、「安心できる環境だからこそ表現は生まれる」という実体験をもとに、子どもたち一人ひとりのペースに寄り添った指導を行います。さらに、言語聴覚士・社会福祉士による専門的な視点を取り入れ、子どもと保護者の双方を支える体制を整えています。





写真家 原哲也(ADHDを公表)

言語聴覚士・社会福祉士 原哲也先生(専任アドバイザー)





本プロジェクトは、単発の体験イベントではなく、継続的に子どもたちの表現の場を地域に根づかせていくことを目指しています。クラウドファンディングでの支援金は、撮影機材の整備、展示開催費、運営環境の整備などに充てられる予定です。





「撮ること・感じること」を通じて、子どもたちが自分自身を肯定し、社会とつながるきっかけとなる場をつくる――。本アトリエは、そんな新しい学びと表現の形を横浜・元町から発信していきます。





子どもの撮影作品「幻想」/「Illusion」

子どもの撮影作品「日常」/「Daily life」





■クラウドファンディング概要

・プラットフォーム： READYFOR

・URL ： https://readyfor.jp/projects/kids-photo-atelier

・方式 ： All-or-Nothing

・目標金額 ： 2,000,000円

・募集期間 ： 2026年1月31日まで









■会社概要

商号 ： 株式会社ハーモニスタ

代表者 ： 代表取締役 立林ゆう子

所在地 ： 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1－1-7 ヒューリックみなとみらい10階

設立 ： 2024年8月

資本金 ： 200万円

URL ： https://harmo-nista.com/