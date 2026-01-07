株式会社ローソン(本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信)は、2026年1月13日(火)※から、「ご当地！うまいもん祭」と題して、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”や、地元の名店による監修・ご当地食材を使用した商品などを北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売いたします。





九州および山口県下関市(豊北町・豊浦町除く)のローソン店舗(約1,400店：2025年11月末時点)では、『からあげクン もつ鍋しょうゆ味』のほか、『スタミナ鉄板焼風おにぎり』や、『麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン』、丸永製菓のあいすまんじゅうをイメージしたスイーツや菓子パンなど計8品を発売いたします。

※黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当は、1月12日(月)発売





ご当地！九州 うまいもん祭





ローソンは、これまで、地域食材を活用した商品の開発や、地元の人気店とのコラボレーション商品を積極的に展開してまいりました。

今回、「祭り」という名称の通り、多彩にラインアップしたご当地グルメをお祭り感覚でお楽しみいただくことで、地域の魅力をマチのローソンから発信し、ニッポン全国のマチを元気に盛り上げてまいります。









★ご当地！九州 うまいもん祭 商品一覧(8品)★

商品名 ：からあげクン もつ鍋しょうゆ味

発売日 ：2026年1月13日(火)／税込価格：298円

商品説明：福岡のソウルフード「もつ鍋(しょうゆ)」味のからあげクンです。もつの旨味が醤油ベースのスープに溶け込み、さらににんにくの風味を加えて、熱々の鍋でいただく濃厚で食欲そそる味わいを、ジューシーなからあげクンで再現しました。

からあげクン もつ鍋しょうゆ味





商品名 ：スタミナ鉄板焼風おにぎり

発売日 ：2026年1月13日(火)／税込価格：198円

商品説明：

ニンニクの香りが食欲をそそる福岡のB級グルメ「スタミナ鉄板焼」をイメージしたおにぎりです。豚ハラミをニンニクやねぎと共に甘辛の焼肉だれで炒め、チャーハン風ごはんと合わせたスタミナ満点のおにぎりです。

スタミナ鉄板焼風おにぎり





商品名 ：黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当

発売日 ：2026年1月12日(月)／税込価格：697円

商品説明：

柔らかくジューシーなとんかつと、メンチカツを合わせた、鹿児島県産黒豚の専門店「黒かつ亭」監修の弁当です。とんかつソースは、2種類のソースをブレンドし、酸味と甘みのバランスの良い味わいに仕上げました。

黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当

【黒かつ亭】

鹿児島県産の黒豚を使ったとんかつ専門店。2003年に鹿児島市に中央駅本店を開店。現在、鹿児島・福岡・東京で4店舗を展開している人気店です。





商品名 ：【まちかど厨房】桜島どりのチキン南蛮丼(タル増し)

発売日 ：2026年1月13日(火)／税込価格：592円

商品説明：

鹿児島県産の銘柄鶏「桜島どり」を使用した宮崎発祥のご当地グルメ「チキン南蛮」です。タルタルソースの量を2週間限定で約1.4倍と増量しました。

【まちかど厨房】桜島どりのチキン南蛮丼(タル増し)





商品名 ：麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン

発売日 ：2026年1月13日(火)／税込価格：697円

商品説明：

鹿児島発祥の行列ができるラーメン店「麺屋ばってん親父」監修の鹿児島ラーメンです。豚骨の深いコクのスープに香ばしいマー油を合わせ、チャーシューと容器一面を覆うほどのねぎをトッピングしました。人気の名物「あか丸とんこつラーメン」をイメージして、ねぎのザクザク食感とにんにくの効いた鹿児島ラーメンに仕上げました。

麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン

【麺屋ばってん親父】

1990年に鹿児島市で創業し、現在2店舗を展開。行列ができる鹿児島ラーメンの有名店です。大量のねぎとにんにくに高温の香味油をかけて仕上げる「あか丸とんこつラーメン」が人気です。





商品名 ：西公園今屋のハンバーガー監修 ミックスエッグ

発売日 ：2026年1月13日(火)／税込価格：437円

商品説明：

福岡市中央区の西公園内にある人気店「今屋のハンバーガー」監修のホットドッグスタイルのハンバーガーです。お店の人気メニュー「ミックスエッグ」をイメージし、ハンバーグと、にんにくがきいたキャベツ、たまごをサンドし、お店のレシピに忠実に作った特製ソースで仕上げました。

西公園今屋のハンバーガー監修 ミックスエッグ

【西公園 今屋のハンバーガー】

福岡市の西公園で50年愛されている有名なハンバーガー店です。コッペパンにハンバーグをサンドするという独自のホットドッグスタイルのハンバーガーは、県外や海外からも多くの人が求めて訪れる福岡のソウルフードです。





商品名 ：あいすまんじゅう風味ぱん

発売日 ：2026年1月13日(火)／税込価格：168円

商品説明：

福岡県久留米市の丸永製菓が生んだ、九州で愛されるロングセラー商品「あいすまんじゅう」とのコラボ商品です。やわらかい小豆あんと練乳風味のバニラアイスが特徴の「あいすまんじゅう」をイメージしてつぶあんとミルク風味のホイップをサンドした、ふんわりとした食感の白い菓子パンです。

あいすまんじゅう風味ぱん





商品名 ：あいすまんじゅう風味パンケーキ

発売日 ：2026年1月13日(火)/税込価格：310円

商品説明：

福岡県久留米市の丸永製菓が生んだ、九州で愛されるロングセラー商品「あいすまんじゅう」とのコラボ商品です。ふんわりと焼き上げたパンケーキで練乳とホイップクリームをサンドし、粒あんをのせ、上からとろりとしたクリームを絞って「あいすまんじゅう」をイメージしたパンケーキに仕上げました。

あいすまんじゅう風味パンケーキ

【丸永製菓 あいすまんじゅう】

1962年に久留米市の「丸永製菓」より発売されたアイスで、今もなお地元・九州で愛されているロングセラー商品です。









