株式会社ベビーユニバース(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：五十嵐 隆典／以下、ベビーユニバース)は、同社のAdobe Illustrator(注1)用プラグイン製品を、全国の大学の生活協同組合(大学生協)加入者向けのウェブサイト『大学生協ソフトウェアインフォメーション』にて2025年12月より、また同じく大学生協の組合員向けに配布される通販冊子『大学生協カタログショッピング』にて2026年1月より販売を開始しました。





国内外の多くの企業に長年にわたり愛用されている同社のプラグインを、大学生協を経由した販売を通じて大学、短大、高等専門学校など高等教育機関の方々により入手しやすい形で提供することで、全国の教職員および学生の研究・学業を支援して参ります。





ベビーユニバースのAdobe Illustratorプラグイン





■設計・デザインのプロに愛用されるプラグイン

ベビーユニバースは1992年の創立以来、世界中で利用される定番デザインツール『Adobe Illustrator』に機能を追加するプラグインソフトウェアを開発・販売し、50ヶ国以上で12,000を超えるユーザ様(注2)にお使いいただいています。





プラグインの用途は多岐にわたり、Adobe Illustratorでの図面作成やCADシステムとのデータ変換等の機能を付加することにより製造業、アパレル、建築業など幅広いユーザの設計・デザイン業務を支えています。









■高等教育における利用と大学生協での販売開始

ベビーユニバースのプラグインは民間企業だけではなく大学や大学院といった高等教育機関のユーザ様にもご導入いただいております。一例として、神戸芸術工科大学様(兵庫県)のファッションデザイン学科では、ベビーユニバースの『Segment Tools』を使ってアパレルの型紙作成の実習をおこなっています。

同ユーザ様の事例(当社ウェブサイト) https://baby-universe.co.jp/ja/user/user0003/

他にも工業、工芸など幅広い学科で当社のプラグインをお使いいただいています。





この状況を踏まえ、当社では更に多くの方々の研究や学業をお手伝いし設計・デザイン分野で日本の高等教育を支えることを目指し、2025年12月より全国大学生活協同組合連合会(注3)が運営する生協組合員向けのウェブサイト『大学生協ソフトウェアインフォメーション』にてプラグイン3製品を販売を開始しました。また、2026年1月からは同連合会が発行する通販カタログ『大学生協カタログショッピング』での掲載により同様に販売を開始しました。これにより全国200以上の大学、短大、高専等で生協組合員となっている教職員および学生の方々は、慣れ親しんだ大学生協の窓口を通じてベビーユニバースの製品を入手できるようになりました。









■取り扱い製品

今回、大学生協にて取り扱いを開始した製品は以下の3製品です。

・『BPT-Pro』 図面作成ツール

・『EXDXF-Pro』 DXFファイル変換ツール

・『Segment Tools』 アパレル型紙作成支援ツール

注：各製品の価格、機能、活用例などについては下記の『大学生協ソフトウェアインフォメーション』又は当社ホームページをご確認ください。





いずれの製品も国内外の多くの企業で導入されており、大学や短大等での研究・学習における当社製品の利用が学生の就職にむけたICTスキルの向上(実際の設計・デザイン業務に近い環境での実務経験)にも繋がると考えております。









■購入方法について

全国大学生活協同組合連合会に加盟する大学生協の組合員となっている教職員および学生の方は、以下の方法で上記ベビーユニバース製品を購入することが可能です。





(1) 大学生協ソフトウェアインフォメーション URL https://software.univcoop.or.jp/

全国大学生活協同組合連合会が運営する教職員・学生向けのPCソフトウェア情報検索および購入サービス(「ベビーユニバース」や各製品名で検索することで当社製品が表示可能です)





(2) 大学生協カタログショッピング

全国の大学生協店舗を通じて配布されているPC、ソフトウェア、家電など大学生協の取扱い商品一覧のカタログ冊子。カタログに載っている商品を見てWeb又は大学生協の窓口にて注文・購入が可能

Webオーダーシステム『UC-OS』 URL https://order.univ.coop/lpindex





購入方法の詳細については各ウェブサイト、又は大学生協窓口へお問合せください。





今後もベビーユニバースは、プラグイン製品の提供を通じて設計・デザインに関わる教職員様および学生様の研究・学習をサポートして参ります。









■製品の詳細に関するお問い合わせ

ベビーユニバースのプラグイン製品の機能等詳細については下記の当社窓口までお問い合わせください。





プラグイン製品お問い合わせフォーム

https://baby-universe.co.jp/ja/support02/contact/plug-in-2/









■株式会社ベビーユニバースについて

1992年の設立以来、グラフィックス自動生成に特化したソフトウェア開発を手がけており、2Dから3Dまで様々な業種のグラフィックスを扱う中、特にベクターグラフィックスの自動生成にかけては高度な技術を数多く保有。長年培った経験および知見を活かし、近年ではベクター生成AIを国内外のグローバル企業様に提供しています。





商号 ： 株式会社ベビーユニバース

代表者 ： 五十嵐 隆典

所在地 ： 〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-2 F.I.C鵠沼ビル5F

設立 ： 1992年9月4日

事業内容： ソフトウェア開発業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.baby-universe.co.jp









※注1 Adobe、Adobe Illustratorは、米国およびその他の国におけるAdobe Inc.の登録商標または商標です。

※注2 当社調べによる累計ユーザ数。2025年12月時点。

※注3 全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連)：全国の大学生協の活動支援、運営効率化などを目的とした全国組織





本プレスリリースの情報は配信時点のものです。製品の仕様・機能等や各ウェブサイトの構成・コンテンツ等は予告なく変更される可能性があります。予めご了承ください。