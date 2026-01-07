《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー1月25日(日)朝10時開催『亜鉛の機能と健康』神戸 大朋先生(京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2026年1月25日(日)に、神戸 大朋先生(京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『亜鉛の機能と健康』を開催します。
33-2見どころ
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『亜鉛の機能と健康』
神戸 大朋先生 / Dr. Taiho Kambe
京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授
1)亜鉛は健康維持・増進に不可欠なスーパーミネラル
2)消化管での亜鉛の吸収は厳密に制御される
3)乳児の亜鉛欠乏症から亜鉛の重要性を探る
4)亜鉛を取り過ぎても大丈夫なのか？
※キーワード：亜鉛、トランスポーター、メタロチオネイン、多様な欠乏症状、サプリメント
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DscCXHh6QayfPn7pnvc3HA#/registration
■講師紹介
神戸 大朋 先生 / Dr. Taiho Kambe
京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授
《ご経歴》
【学歴】
1995年3月 京都大学農学部食品工学科卒業
1997年3月 京都大学農学研究科食品工学専攻修了
1998年8月 京都大学大学院農学研究科後期博士課程退学
2001年1月 京都大学学位 博士(農学)
【職歴】
1998年9月 京都大学大学院農学研究科 助手
1999年4月 京都大学大学院生命科学研究科 助手
2006年4月 ミズーリ大学ライフサイエンスセンター 博士研究員
2007年3月 カンザス大学メディカルセンター 博士研究員
2008年4月 京都大学大学院生命科学研究科 准教授
現在に至る
【受賞】
2010年 日本農芸化学会「農芸化学奨励賞」
2010年 食創会「第15回安藤百福賞」発明発見奨励賞
2011年 日本動物細胞工学会奨励賞
2013年 公益財団法人森永奉仕会「森永賞」
2013年 日本微量元素学会野見山賞
2015年 公益財団法人森永奉仕会「森永奉仕会賞」(日本栄養・食糧学会推薦)
2015年 第4回三島海雲学術賞
2018年 公益財団法人森永奉仕会「森永奉仕会賞」(日本農芸化学会推薦)
2020年 長瀬研究振興賞
2020年 第19回杉田玄白賞
2022年 アサヒグループ食・生活研究賞
2024年 日本微量元素学会賞
2025年 公益財団法人森永奉仕会「森永奉仕会賞」(日本栄養・食糧学会推薦)
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 2
開催日時 ： 2026年1月25日(日) 10：00～12：00
開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
プログラム ： 10：00 オープニング・主催者挨拶
10：20 『亜鉛の機能と健康』 神戸 大朋先生 / Dr. Taiho Kambe
京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授
12：00 エンディング
参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円(税込))
対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
定員 ： 1,000人
お申込み方法 ： 下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DscCXHh6QayfPn7pnvc3HA#/registration
企画・主催 ： セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail ： info@selista.jp
Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
【会社概要】
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング