豊丸産業株式会社（所在地：愛知県名古屋市中村区長戸井町3丁目12番地、代表：永野光容）は、未来事業本部が取り扱うトレパチなどのレクリエーション機器のサポート体制を強化する新たなカスタマーサービス『マジレクポータル』の運用を開始することをお知らせいたします。このサービスはLINEによる会員登録制となっており、既存顧客から新規顧客、代理店様まで幅広いニーズに対応した包括的なサポートプラットフォームです。

開発の背景：全国からの問い合わせ増加に対応するサポート革新

近年、豊丸産業の未来事業本部が提供するトレパチなどのレクリエーション機器への全国からの問い合わせが増加しています。特に拠点がない地域の施設様からは、より迅速かつ的確なサポートへのニーズが高まっていました。豊丸産業では、こうしたニーズに応えるため、LINEという身近なプラットフォームを活用した『マジレクポータル』の開発に着手。従来の電話やメールでのやり取りに加え、動画コンテンツやオンライン相談など、多様なコミュニケーション手段を一元化することで、拠点がない地域の施設様にも安心してご利用いただけるサポート体制を構築しました。永野光容代表は「全国の施設様に当社のレクリエーション機器を最大限に活用いただくためのサポート体制の強化は最重要課題でした。『マジレクポータル』を通じて、お客様との距離をさらに縮め、信頼関係を深めていきたい」と意気込みを語っています。

『マジレクポータル』の主な特長：三位一体の充実サポート

# 既存顧客向けサービス

1. マジレクナビ 製品の操作方法や設置方法、トラブルシューティングなどを動画で分かりやすく解説します。従来のマニュアルでは伝わりにくかった細かな操作手順も、動画によって直感的に理解できるようになります。24時間いつでもアクセス可能なため、急なトラブルにもすぐに対応できます。2. マジレクボイス 既に当社製品を導入いただいている施設様の生の声を動画でご紹介します。実際の運用事例や効果的な活用方法、導入後の集客改善事例など、リアルな体験談を通じて新たな活用アイデアを提供します。3. マジレクサポート LINEから直接オンライン相談の予約ができるサービスです。複雑な問い合わせや個別の状況に応じたアドバイスが必要な場合も、ビデオ通話を通じて専門スタッフが丁寧にサポートします。予約システムの導入により、お待たせすることなく効率的な相談が可能になりました。

新規顧客向けサービス

1. 製品紹介動画 当社の最新製品ラインナップを動画で分かりやすく紹介します。実際の稼働イメージや設置スペース、利用者の反応なども確認できるため、導入前のイメージがつかみやすくなります。2. よくある質問集 新規導入を検討される際によく寄せられる質問とその回答をまとめています。初期投資や設置条件、メンテナンス体制など、導入決定前に確認しておきたいポイントを網羅しています。3. スタイル診断 施設様の営業スタイルや利用者層、設置スペースなどの簡単な質問に答えていただくことで、最適な機種を提案するサービスです。豊富な製品ラインナップから、それぞれの施設様に最適な選択肢を絞り込むことができます。4. 導入相談 具体的な導入を検討されている方向けに、オンラインでの相談予約が簡単にできます。営業担当者とのアポイントメントも、LINEを通じてスムーズに設定可能です。

代理店様向けサポート

販売代理店様向けには、販促ツールのダウンロードや在庫状況の確認、導入事例の共有など、営業活動をサポートする専用コンテンツも用意しています。特に商談時に役立つ資料や動画は、タブレット一つで効果的なプレゼンテーションが可能になります。

サービス概要

- サービス名：マジレクポータル- 利用方法：LINE公式アカウント「豊丸産業マジレクポータル」を友だち追加 - 上記QRコードをスキャンして登録いただけます - [QRコード画像]- 利用料金：無料（通信料は利用者負担）- 対応時間： - 動画コンテンツ閲覧：24時間365日 - オンラインサポート予約受付：24時間365日 - オンライン相談対応：平日10:00～19:00- 対応製品：豊丸産業未来事業本部取扱のトレパチなどレクリエーション機器

会社概要

- 会社名：豊丸産業株式会社- 所在地：愛知県名古屋市中村区長戸井町3丁目12番地- 代表者：代表取締役社長 永野光容- 設立：1960年- 事業内容：パチンコ遊技機の設計・開発・製造および販売／福祉用機器の設計・開発・製造および販売／不動産の仲介・管理および賃貸- URL：https://www.toyomaru.co.jp/