近畿大学経済学部（大阪府東大阪市）総合経済政策学科准教授 新井圭太ゼミは、令和7年（2025年）11月に南海電鉄「難波駅」および「関西空港駅」にて、インバウンド訪問客を対象に、和歌山の観光需要と、和歌山を含めた二次観光地※ の選択行動についてヒアリング調査を実施しました。その調査と研究の成果について、令和8年（2026年）1月13日（火）和歌山市役所で、結果報告を行います。※宿泊拠点であるメジャー観光地から日帰り等で行くローカル観光地【本件のポイント】●経済学部生が南海電鉄「難波駅」「関西空港駅」で、インバウンド訪問客に大規模行動調査を実施●和歌山観光の潜在ニーズを明らかにし、観光客誘致のための施策を和歌山市に提案●学生が現地で行った調査結果を分析し、行政にフィードバックする官学連携の取り組み【本件の内容】近畿大学経済学部の新井ゼミでは、交通政策を軸としてさまざまな産業の特性や構造について研究・分析し、同時に観光需要の分析を通じて地域の魅力度を向上させる地域政策について研究を行っています。その一環で、ゼミ生が参加して和歌山市との官学連携プロジェクト「和歌山市の観光需要調査プロジェクト」を立ち上げました。コロナ禍前には年間20万人以上が訪れていた和歌山城ですが、和歌山城公園やその周辺にどのような人がどれだけ来ていて、どのような行動を取っているのかという調査実績が少なく、明らかになっていませんでした。そこで、新井ゼミでは和歌山市から依頼を受け、令和5年（2023年）11月に和歌山城公園周辺で国内外からの観光客約1,000人を対象とした大規模調査を実施しました。また、令和6年（2024年）11～12月には、インバウンド訪問客のみを対象に、和歌山城訪問の目的や現地での購入品および支出金額などについて調査を行いました。さらに、令和7年（2025年）11月には、南海電鉄協力のもと、南海電鉄「難波駅」および「関西空港駅」にて、インバウンド訪問客にヒアリング調査を実施しました。今回は、昨年11月の調査結果について和歌山市の職員に報告を行い、観光地としての魅力度を推計するシミュレーションを通して観光客の行動実態を明らかにするとともに、和歌山市内の移動支援など将来の観光客誘致につながる施策を提案します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）1月13日（火）16：00～17：00場所 ：和歌山市役所 7階 記者会見室 （和歌山県和歌山市七番丁23番地、南海電鉄「和歌山市駅」から徒歩約10分）参加予定：近畿大学経済学部准教授 新井圭太、ゼミ3年生 12人 和歌山市 職員【調査概要】①属性調査：出身国、同行者、旅の目的地②パーソントリップ調査：鉄道の乗車方法や交通パス、切符の種類などの行動調査③消費行動調査：一人当たりの交通費や宿泊費等④交通需要調査：行動変容を誘引した要因（和歌山を知ったきっかけ、デジタルデータの活用状況）⑤和歌山を知らない訪問者に対し、非メジャー観光地をこれから選ぶ際の基準【関連リンク】経済学部 総合経済政策学科 准教授 新井圭太（アライケイタ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/193-arai-keita.html経済学部https://www.kindai.ac.jp/economics/