葛西臨海公園では、スイセンの開花に合わせて「水仙まつり」を開催します。静岡県下田市、福井県福井市、千葉県鋸南町(きょなんまち)など、各地のスイセンの名所から集まった約５万７千球のスイセンが大観覧車下の広大なエリアに広がる姿は圧巻で、毎年多くの方に楽しんでいただいています。各名所の物産品販売コーナーや、ストリートパフォーマーによるステージ演出などをご用意して、清らかな香り漂う葛西臨海公園にて皆様のお越しをお待ちしております！

1.日時

令和8年2月7日(土)、8日(日) 10時～15時

※荒天中止。雨天時は、一部内容を変更することがあります。最新情報は公式HPおよび、公式X（旧Twitter）をご確認ください。■葛西臨海公園公式HP：https://www.tokyo-park.or.jp/park/kasairinkai/index.html■葛西臨海公園公式X（旧Twitter）：https://x.com/ParksKasai

2.場所

葛西臨海公園 スイセン畑、芝生広場

3.内容

当園にスイセンを寄贈していただいた全国のスイセンの名所による出展ブースや、楽器演奏、ストリートパフォーマンス等のステージを実施します。

(1)スイセンの名所、特産品販売と観光案内

時間：各日10時～15時内容：スイセンの名所の特産品の販売や、観光名所のご案内をします。協力：一般社団法人 下田市観光協会、福井市、鋸南町

(2)みどりの普及啓発コーナー

時間：各日10時～15時内容：①花や多肉植物の販売 ②花とみどりの啓発ゲーム ③ポニー乗馬体験コーナー（対象は小学生以下） ④さまざまな小動物と触れ合える移動動物園 ※③、④は参加費無料です。協力：公益財団法人 えどがわ環境財団

※乗馬体験・移動動物園は雨天中止。中止の場合は葛西臨海公園の公式HP、X（旧Twitter）にてお知らせします。

(3)ステージパフォーマンス ※荒天中止

時間：各日11時～15時の間（1ステージ30分程度）※詳細時間未定内容：ＳＯＢＵＫＩ氏（大道芸・東京都認定ヘブンアーティスト）や宮里英克(みやざとひでかつ)氏（三線奏者）らが、バラエティ豊かなパフォーマンスで会場を盛り上げます。参加費：無料※その他の出演者や、詳細な実施時間については、決定次第、公式HPおよび、公式X（旧Twitter）にてお知らせします。

【ストリートパフォーマー ＳＯＢＵＫＩ】芸歴25年、赤い髪がトレードマークの東京都公認マルチパフォーマー！マシンガントークとともに、ジャグリング・マジック・バルーン・バランス芸で会場を盛り上げます。

(4)鳥類園のいきもの展示と野鳥のガイドツアー

時間：【いきもの展示】各日10時～15時 【ガイドツアー】各日11時～、13時～ （各回45分程度） 内容：鳥類園で暮らす、魚類などのいきものを生体展示します。また、イベント会場から出発し、鳥類園スタッフのガイドとともに園内を巡るバードウォッチングツアーを行います。双眼鏡の貸し出しもありますので、バードウォッチングに興味のある方はぜひご参加ください。参加費：無料

※野鳥のガイドツアーの参加方法などについては、決定次第、公式HPおよび、公式X（旧Twitter）にてお知らせします。※小学生以下は保護者同伴でのご参加をお願いします。

葛西臨海公園について

【住所】江戸川区臨海町六丁目【交通】＜鉄道＞ＪＲ京葉線・武蔵野線「葛西臨海公園」駅下車 徒歩1分 ＜バス＞東京メトロ東西線「葛西」駅、もしくは「西葛西」駅から都バス葛西臨海公園行きで約20分（終点下車 徒歩1分）【問い合わせ先】 葛西臨海公園サービスセンター 電話：03-5696-1331

https://www.tokyo-park.or.jp/park/kasairinkai/index.htmlhttps://x.com/ParksKasai