国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて「AI博覧会 Osaka 2026」を開催します。2025年1月の大阪初開催では、2日間で3,393名の来場者を記録し、関西圏におけるAI導入意欲の高さを証明しました。2回目となる今回は、最新のAI製品50社 / 100製品の展示に加え、ビジネスの最前線を語るトップランナーによる30以上のカンファレンスを実施。本イベントを通じてAIの「社会実装」を強力に推進します。本日カンファレンス第4弾のスピーカー5名を公開しました。ビジネス変革のカギとなる最先端のAIトレンドを一挙に収集できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/#conference-area

ElevenLabsの高品質AI音声で創る次世代エージェント

日時：2026年1月21日（水）12:00～12:40ElevenLabsの高品質で人間味あるAI音声を軸に、音声生成技術から顧客・社内向けAIエージェントの構築例まで紹介

中井 俊介 氏ElevenLabs Japan合同会社 GTM ディレクター外資系ソフトウェア、SaaS、AI企業にて、営業担当として企業向けビジネスに従事。日本立ち上げフェーズに数多く関わる。2025年2月にElevenLabsへ参画し、日本市場での展開を担当。同年4月にEleven Labs Japan合同会社を設立。現在はエンタープライズ領域を中心に、高品質なAI音声技術の導入支援を行っている。

AI導入100プロジェクト企業が語る！製造業の本質課題とは？

日時：2026年1月21日（水）14:00～14:40製造業AI導入の本質的課題とは？100プロジェクト以上推進した企業が語る製造業における成功と失敗の分岐点！

佐久間 耀大 氏株式会社Kiei 代表取締役慶應大学在学中に広告代理店にて新規事業責任者として立ち上げを経験した後、大手デベロッパーのDX・メディア事業を展開する子会社にて2年間営業部長を務める。2022年にDX支援事業で独立し、大手から中小まで幅広く支援した後、Kieiを創業し、AIを基軸とした開発・コンサルティングサービスを展開。

防犯から現場DXへ。AIで実現するプロアクティブな業務改革

日時：2026年1月22日（木）10:00～10:40映像データは防犯からビジネス資産へ。AIによる予兆検知と業務改善で、現場の安全とIT投資価値を最大化するDX手法を解説。

高橋 洋介 氏Verkada Japan株式会社 ソリューションズ エンジニア チームリードVerkada Japanのソリューションズエンジニア。Verkada入社以前はタニウムの日本/韓国のSE部門の統括責任者、ヴイエムウェアの製品戦略責任者兼スポークスパーソン、アクセンチュアのIT戦略マネージャなどを歴任。20年以上にわたって積み上げてきたIT業界での経験を元に、日々お客様の課題解決に従事。

AIでレビューとタスクを加速 Atlassian Rovo

日時：2026年1月21日（水）13:50～14:20Atlassian Rovoは、レビューの先回りやタスク作成をAIで支援し、プロジェクト全体のスピードと質を高めます。

高林 喜也 氏INNOOV株式会社 代表取締役社長自動車メーカーにてIT・人事・販売・品質部門でのシステム導入およびプロセス改善を経験。その後、外資系ソフトウェア企業でマネジメントに従事。2017年にINNOOV株式会社（イノーブ）を設立し、Atlassian、Intercom、VantaなどのSaaS導入と業務プロセス改善を通じて、企業の生産性向上と定着支援を行っている。

AIを用いた地震短期予測と異常検知

日時：2026年1月22日（木）12:10～12:40AIを用いた地震の短期予測サービスの最新動向とともに異常検知の活用事例を紹介します。

廣岡 伸治 氏HiSR株式会社 代表取締役博士号取得後、約10年前から千葉大学および台湾中央大学にて非常勤研究員として、地震短期予測の研究に従事。その間、国内スタートアップでもチーフフェロー兼エバンジェリストとして音声認識の研究に従事。現在、HiSR株式会社を起業し地震短期予測およびAIを用いた異常検知、外観検査を実施している。

最新のカンファレンス情報はAI博覧会 Osaka 2026の公式サイトやSNSで随時発信いたします。・Xhttps://x.com/AIsmiley_inc・Facebookhttps://www.facebook.com/AIsmiley.inc/

■「AI博覧会 Osaka 2026」開催概要

名称：AI博覧会 Osaka 2026会期：2026年1月21日（水）～22日（木）10:00～18:00（最終日は17:00まで）会場：マイドームおおさか 展示ホール3F住所：〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2－5主催：株式会社アイスマイリー後援：・一般社団法人 日本ディープラーニング協会・一般社団法人 生成AI活用普及協会・一般社団法人 金融データ活用推進協会・一般社団法人 データサイエンティスト協会・一般社団法人 生成ＡＩ協会・一般社団法人 ソフトウェア協会出展対象品目：AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等想定来場者人数：3,500名出展社数：50社100製品以上カンファレンス数：30講演以上公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

