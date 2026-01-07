医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年1月22日（木）、医誠会国際総合病院にて、がん患者会「さくらサロン」として講座「自分らしく生きるために 人生会議はじめてみませんか」を開催します。本講座は、がん患者さんやその家族、地域の皆さんを対象に、人生の最終段階に備えた医療やケアの考え方を共有することを目的としています。講座終了後には交流会を設け、参加者同士が自由に思いを語り合える時間とします。

がんとともに生きる時代における人生会議の必要性

医療の進歩により、がんは治療と生活を両立しながら向き合う疾患となっています。一方で、治療の選択や療養の場、もしものときに望む医療やケアについて、事前に考える機会は十分とはいえません。 人生会議は、自身が大切にしている価値観や望む治療、ケアについて考え、信頼できる人と共有する取り組みで、患者さん本人だけでなく家族や医療者にとっても大きな意味を持ちます。医療機関が継続的にこうした学びの場を提供することは、地域医療における支援体制の一つとして重要な役割を担います。講師は医誠会国際総合病院の緩和ケア認定看護師が務め、医療の現場での経験を踏まえて分かりやすく伝えます。

講座後交流会による継続的な支援の場

講座終了後には、がん患者会「さくらサロン」交流会を開催します。参加者同士が自由に話し合い、思いや経験を共有することで、孤立感の軽減や気持ちの整理につながる場とします。 医誠会国際総合病院では、がん患者や家族が継続して支援を受けられる環境づくりを重視しています。本講座と交流会は、その一環として、地域の皆さんと医療をつなぐ取り組みです。 確実に席を確保したい場合は、事前申込を受け付けています。 ご予約はこちら https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86-s4cOYkFBUirZJnc4TNwk_jBaolcE7SBPG3kUsAqHzOww/viewform

概要

■テーマ：「～自分らしく生きるために～人生会議はじめてみませんか」 ■日時：2026年1月22日（木）14：00～14：30（14：40より交流会） ■会場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING ISEIKAI lounge さくらテラス2階サロン アクセス https://www.mirai-process.org/event_venue.html#map ■講師：医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 看護部 山口 磨紀 緩和ケア認定看護師 ■内容：人生会議とは、もしものときのために、自らが望む医療やケアを受けるために大切にしていることや望んでいること、どこでどのような医療やケアを望むかを自分自身で考え、周囲の信頼できる人たちと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。今回は、なぜ人生会議が必要なのか、どう進めていけばよいのかをお伝えしたいと思います。この機会に人生会議をはじめてみませんか？ ■参加費：無料

がん相談支援センター

医誠会国際総合病院では、がん患者さんをサポートする体制をさらに充実させるため「がん相談支援センター」を開設しております。がん情報をまとめた冊子の配布や、相談窓口の設置をしており、より多くの患者さんが安心して相談できる環境を提供します。 また、医療スタッフ同席のがん患者会「さくらサロン」を定期的に開催し、がん患者さんの交流、情報共有の場を提供しています。 他には、がん治療を継続しやすい環境を提供することを目的に、放射線治療・化学療法を受けるがん患者さん向けの無料送迎サービスを提供しています。 ●詳しくはこちら https://www.iseikaihp.or.jp/visit/cancer_support/index.html

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。※2025年4月現在