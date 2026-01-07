節分の縁起を『本物の美味しさ』で。

JR九州フードサービス株式会社では、毎年ご好評いただいている『福来る手作り恵方巻』のご予約を承り中です。

九州7県の厳選食材を贅沢に使った「海鮮恵方巻」、鹿児島県産・夢幻豚の旨みが詰まった「ヒレカツ恵方巻」、うまや自慢の炭火で香ばしく炙った「みつせ鶏恵方巻」。

海苔は佐賀の老舗「三福海苔」が誇る高級初摘み寿司海苔を使用。一本一本丁寧に手巻きし、食べやすいサイズに仕上げました。家族の健康と幸せを願う節分の日に、九州の美味しさを味わう特別な恵方巻を。数量限定販売ですのでご予約はお早めに！





手作り恵方巻





1. 商品詳細 ※価格は税込みです

九州7県 海鮮恵方巻 (1本)1,400円

鹿児島県産夢幻豚 ヒレカツ恵方巻(1本)1,100円

炭香る みつせ鶏恵方巻 (1本)1,300円

贅沢3本セット (3本)3,500円





2. ご予約方法・受取店舗

《下のURLから▼》

https://forms.office.com/r/YXvDYrsSX7





3. 概要

予約締め切り日：2026年1月28日(水)※数量限定のため限定数に達し次第終了

受渡日 ：2026年2月2日(月)、2月3日(火)

受渡時間 ：11：00～20：00

受渡店舗 ：うまやJR博多シティ店・うまやキャナルシティ店・

うまやゆめタウン博多店・うまやイオンモール筑紫野店・

うまや福岡新宮店・うまやららぽーと福岡店・

うどん居酒屋 粋・炭火焼鳥 しおたれ・駅弁当 筑紫口店