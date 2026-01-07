リソルグループの運営ゴルフ場12コースにおいて、『ゴルフおみくじ2026』を2026年1月5日(月)より開始いたしました。【開催期間：2026年1月5日(月)～3月31日(火)】 当企画は、期間中に1ラウンド以上のプレーをされたリソルカード会員の方（当日ご入会の方も含む）を対象とした抽選企画で、フロントにて「リソルカード」と「当日の領収書」をご提示いただくことで、リソルカードポイントや、ゴルフボールなどのプレゼントが当たるオリジナルおみくじを引くことができます。景品は下記のとおりです。 リソルグループのゴルフ場では、今後もグループ共通企画の実施やサービス提供を展開し、リソルカードの新規会員獲得と既存会員のリピート利用促進を図るとともに、企業価値向上とリソルブランドの確立を図ってまいります。

■景品一覧

超大吉 リソルカードポイント10,000Pt 12 本大吉 ゴルフボール(TOUR B XS) 1 ダース 1,200 本吉 ショップ商品券1,500 円相当 3,000 本中吉 1 ドリンクチケット 12,000 本小吉 リソルカードポイント50 PtＷチャンス 小吉おみくじを3枚まとめてのご提示で、ドリンクチケットと交換いたします。本企画の詳細は下記の特設ページをご確認ください。https://www.resol-golf.jp/topics/rcg_omikuji2026/

■開催概要

・企画名

ゴルフおみくじ2026

・開催期間

2026年1月5日(月)～3月31日(火)

・対象のお客様

リソルカード会員のみなさま※まだ会員でないお客様は、当日のご入会も可能です。フロントにお声がけください。

・参加方法

1ラウンド以上プレーをした領収書とリソルカードをフロントへご提示

・開催ゴルフ場

リソルカード導入ゴルフ場※望月リソルゴルフクラブは冬期クローズ期間のため対象外です

・備考

※企画の内容は変更となる場合がございます。詳細はゴルフ場へお問い合わせください。

■対象ゴルフ場一覧

・スパ＆ゴルフリゾート久慈 ・益子カントリー倶楽部 ・北武蔵カントリークラブ・真名カントリークラブ 真名コース・真名カントリークラブ 真名ゲーリー・プレーヤーコース・木更津東カントリークラブ・大熱海国際ゴルフクラブ ・関西カントリークラブ ・有田リソルゴルフクラブ・三木よかわカントリークラブ ・瀬戸内ゴルフリゾート ・唐津ゴルフ倶楽部

■リソルカードＧについて

リソルグループの対象施設利用時にポイントがたまる会員カード。誕生月やコンペ開催時にもポイントが貯まり、貯まったポイントは、ゴルフ場だけでなくリソルグループの対象施設でご利用いただけます。そのほか限定プランや様々な特典をご用意しています。（会員数：約194,000名 2025年12月時点）詳細はこちら ► https://www.resol-golf.jp/card/ご入会はこちら ► https://www.resol-golf.jp/pointcard/

■リソルグループについて

持株会社のリソルホールディングス株式会社と事業を担う各社によるグループ経営体制で、ホテル・ゴルフ場・リゾートなどの「施設運営」を主軸に、「ウェルビーイング」「ソリューションビジネス」の事業領域で独自のビジネスモデルを展開。「あなたのオフをもっとスマイルに。」をコーポレートスローガンに革新的な発想と行動力で新たな価値創造に努めています。ゴルフ場については、『ゴルフを通じて育む“健康”と“絆”』をコンセプトに上質なコースとサービスを提供するゴルフ場（直営15コース・運営提携2コース・海外業務提携1コース）を展開しています。

＜本リリースに関する問い合わせ先＞リソルホールディングス株式会社（RESOL グループ） 広報室／高橋 弘毅・長田 和将E-mail : press@resol.jp URL : https://www.resol.jp公式 Facebook ▶ https://www.facebook.com/RESOLHOLDINGS/リソルグループでは、3 つの「やさしい」（人にやさしい・社会にやさしい・地球にやさしい）を推進しています。▶ https://www.resol.jp/csr/