成熟市場でも拡大は止まらない――CAGR4.7%、2031年294.4億ドルに向かう空気圧機器の再成長戦略
製造現場の「動き」を制御する普遍的デバイス
空気圧機器は、圧縮空気のエネルギーを利用して、機械的な動作を生成・制御する産業用デバイスの総称である。その本質的価値は、シンプルかつ堅牢な構造で、多岐にわたる産業分野の自動化ニーズに対応できる点にある。基本構造は、空気圧シリンダー（アクチュエーター）、方向制御弁、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターといった要素で構成され、これらが相互に連携してシステムの「動き」を創出する。物理・化学特性としては、高い応答性、大きな出力をコンパクトなサイズで実現できる点、防爆環境での使用が可能である点、そして比較的容易なメンテナンス性が挙げられる。主要な用途は、自動車、電子部品、食品・飲料、医療機器、包装、ロボットなど、あらゆる製造現場における把持、押し出し、搬送、組立、固定といった自動化プロセスである。製造現場における人手不足の深刻化、生産効率向上への要求、そして安全性の確保が、空気圧機器が注目される背景にある。電気制御と比較した際のシンプルさ、堅牢性、防爆性、そしてコスト効率の高さは、その差別化ポイントとなる。
デジタル化と高効率生産を支える産業の屋台骨
空気圧機器は、自動車、電子、食品・飲料、医療機器といった主要製造業において、その生産活動と品質管理を支える基盤技術である。製造現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）が加速する中で、ロボットや自動組立機など、多様な自動化システムに不可欠な「動かす」要素としてその役割は拡大している。川下市場における多品種少量生産への対応、製品のライフサイクル短縮、そしてサプライチェーンの強靭化への要求は、より柔軟で高効率な生産設備の導入を促し、結果として空気圧機器への需要を加速させている。特に、クリーンルーム環境下での高精度動作や、食品・医療分野における衛生基準への対応は、空気圧機器の用途拡張性を広げている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界空気圧機器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/433971/pneumatic-elements）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.7%で、2031年までにグローバル空気圧機器市場規模は294.4億米ドルに達すると予測されている。この堅実な市場成長は、世界的な製造業の設備投資意欲、自動化・省人化へのニーズの高まり、そして新興国の産業発展に強く牽引されている。特に日本市場においては、労働力不足と高齢化の進展が製造業に大きな影響を与える中、空気圧機器による自動化は、生産性維持・向上に不可欠なソリューションと位置づけられる。省エネルギー化やメンテナンスの簡素化といった要求も、市場の安定的な成長を後押しする。
図. 空気圧機器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338590&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338590&id=bodyimage2】
図. 世界の空気圧機器市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、空気圧機器の世界的な主要製造業者には、SMC、Festo、Airtac、Parker Hannifin、Emerson Electric、CKD、IMI、Camozzi、SNS Pneumatic、Wuxi Huatongなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約55.0%の市場シェアを持っていた。
