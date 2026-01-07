え、また小さくなったの？挿すだけでワイヤレス化できるのOTTCAST Mini Slim、重磅アップグレード！Type-Cポート車両専用｜新商品発売特典、40%オフで今すぐゲット！
運転中、以下のような悩みがありませんか？
・CarPlayやAndroid Autoを有線接続するのは、接続が遅く、煩わしい設定が必要です。
・データケーブルが原因で、車内もキレイに保てません。
・スマホをずっと有線接続していると、バッテリーにもダメージを与えてしまいます。
・車内でドリンクを持ち込む際、ケーブルにこぼれて感電しないか心配しながら、慎重に持ち込まなければなりません。
・ナビゲーション中、スマホの小さな画面しか見れず、画面を見ながら運転しなければならない、細かい情報の確認も困難です。
・他のCarPlayやAndroid Autoのワイヤレスアダプターを探しましたが、価格が高く、接続がうまくいかない、または発熱することがありました。
これらの問題、Ottocast Mini Slim（Type-C専用）が一気に解決します！
ただいまOTTOCAST Mini Slimをご購入の方に、期間限定で特別割引を実施中！
定価 9,999 円の商品が、今なら 5,949 円でお求めいただけます！
割引額 約40% オフ
使用期間 2026年1月7日～2月7日限定
割引コード MINISLIM
選べるカラーは2種類。
シンプルで洗練されたメタリックブラック、そして上品な輝きを放つシルバー。
どちらも魅力的です。
Type-Cポート車両専用
■ブラック
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2KZH7QH
■シルバー
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2L328RQ
また、Type-Aポート車両専用のも
■ブラック
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR96TWX6
■シルバー
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR97JD45
最初の割引コードがご利用できない場合は、こちらのコード SLIMMINI をお試しください。
Amazonでご購入の際、上記の割引コードを入力することで、お得にお試しいただけます。
快適なワイヤレスカーライフを、この機会にぜひお試しください！
※ご注意
割引コードは上記の各商品ページ専用です。
必ず該当商品のリンクからご購入ください。
他の商品ページでは割引コードをご利用いただけません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338309&id=bodyimage1】
＜製品紹介＞
■ 挿すだけでCarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる。
今回の新品は、有線接続のCarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる超小型アダプター。
車のUSBポートに差し込み、スマホのBluetoothで接続するだけで設定が完了します。車内の部品を取り外す必要も、取り付け費用もかかりません。まさに「誰でもすぐに使える」スマートデバイスです。
ほとんどの車種とスマートフォンに対応する高い互換性を備えながら、手のひらサイズのコンパクトボディを実現。
初回接続を完了すれば、次回以降は自動で接続されます。
車の外でまだいるうちにナビが起動して待ってるんで、すぐに使えるの超便利！
【対応機種】
iOS 10以降、Android OS 11以降のスマートフォン（Samsung・Google製端末を含む一部機種）に対応。
また、純正有線CarPlay／Android Autoを搭載した**ほぼすべての車種（約98％以上）**でご使用いただけます。
■ スマートコントロールで、安全性がさらに向上！
ワイヤレスCarPlay & Android Autoに対応したアプリは、すべて車の大画面でスマートに操作可能。
ナビ、通話、音楽、メッセージなど、車内での操作がさらに快適に！
・ナビ Google マップ Apple マップ CAR NAVITIME
