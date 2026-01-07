オンキヨー株式会社 車重および軸重推定システム開発のための実証実験のお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、「簡便な設置性を有する橋梁における加速度データを用いた車重および軸重推定システムの開発」（以下、「本研究」といいます。）の実証実験（以下、「本実証実験」といいます。）を1月8日に実施することをお知らせ致します。
2024年6月20日付プレスリリースでお知らせしておりますとおり、本研究は、国土交通省が実施している「建設技術研究開発助成制度」に採択されております。当社は、本研究におきまして、車両走行による橋梁の加速度データを用いた車重および軸重推定手法の確立を目指します。この手法の確立により、従来の装置から、大掛かりな設置工事を必要としない簡便な設置性を有する加速度センサへの代替が可能となり、従来よりも低コストでの車重および軸重推定を実現することができます。その結果、高速道路のような大規模な橋梁から、地方公共団体が管理する小規模な橋梁に至るまで、多地点で多様な橋梁での補修および更新の優先度の策定への活用が期待されます。当社は、本研究を通じて、今後、一斉に老朽化を迎える橋梁の補修および更新の需要増大に対する問題解決に貢献したいと考えております。
本実証実験は、2024年11月に続き、2回目の実証実験となります。本実証実験におきましても、前回同様、模型橋梁において構築した軸重推定手法を、一般道での実橋梁へ最適化することを目指し、検証を行い、社会実装に向けて実橋梁に設置する際の課題抽出を行います。本実証実験では、対象橋梁に複数の加速度センサを設置し、同期装置により複数の加速度センサを同期させることで、より正確なデータの取得を目指しています。本実証実験は、2026年1月8日（木）に実施されます。
本実証実験は、大阪府、大阪市、及び大阪商工会議所で構成される「実証事業推進チーム大阪（以下、「推進チーム」といいます。）の後押しを受けております。推進チームは、大阪における実証実験をより円滑・効果的に実施できるよう支援しており、その一環で、大阪府・大阪市・民間企業の提供施設を実証フィールドに活用できる「実証事業支援」を行っています。
【実証実験の概要】
１． 実施期間：2026年1月8日（木）
２． 実施場所：鈴橋（大阪府大阪市港区福崎１－３）
３． 実施主体：当社
協力：京都大学 金 哲佑教授、河西運輸株式会社
■実証の目的
模型橋梁において構築した軸重推定手法を、一般道での実橋梁へ最適化することを目指す。
■実証内容
実証実験では、加速度センサを大阪市が管理する鈴橋（大阪市港区）に設置し、実橋梁に適した推定手法の確立と社会実装に向けて既存の橋梁に加速度センサを設置する際の課題抽出を行う。
■今後の展望
同実証実験の結果を受け、様々な実橋梁へと対象を拡げた実証実験の実施を計画している。
（ご参考）
◆実証事業推進チーム大阪
大阪府、大阪市、大阪商工会議所は、実証実験を行いやすい環境を整え、大阪で新しいビジネスを生み出す好循環を創り出し、「実証事業都市・大阪」を実現するため、「実証事業推進チーム大阪」を設置。
大阪商工会議所を窓口とし、大阪府・大阪市の関連施設や公共空間、賛同いただいた民間企業の工場や施設等をフィールドとして提供する支援を行っている。
詳しくは、「実証事業推進チーム大阪」のホームページ
URL: https://www.osaka.cci.or.jp/experiment/
（チーム大阪の支援内容についてのお問い合わせ先）
