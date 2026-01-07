春に花が満開の中走る藍谷快線

【青島（中国）2026年1月6日新華社＝共同通信JBN】2015年12月に3号線の北区間が開業して以来、青島は「ゼロ地下鉄」時代に別れを告げ、都市開発の新時代に入りました。過去10年で、鉄道輸送網は当初の12キロメートルから今日の352キロメートルへと急速に拡大しました。1日の平均利用者数は約150万人で、同システムは累積的に26億人近くの利用者にサービスを提供してきました。Qingdao Metro（青島地下鉄）は今や、急速な建設と運営の時代から、質の高いサービスと革新的な開発に焦点を当てた新たな段階に移行しています。

今日では、8路線が膠州湾の両岸を横断しており、7地区と1都市（市南区、市北区、李滄区、ロウ山区、城陽区、即墨区、西海岸新区、膠州市）をつないでいます。このネットワークは「主要都市部内で30分の通勤、大都市圏で1時間のアクセス」を可能にする都市生活圏を形成しています。これらの内、West Coast Express Line（西海岸快線）の Dongjiakou Railway Station（董家口火車駅）からBlue Valley Express Line（藍谷快線）のQiangu Mountain Station（銭谷山駅）までの174キロメートル区間は、中国最長の市内地下鉄区間で、西海岸新区と即墨区の間の移動効率が大幅に向上されています。

2024年4月、青島地下鉄6号線の第1段階が正式に開業されました。全国で初めてFully Autonomous Train Operation System（列車自律運行システム、TACS）を導入したモデル路線として、自動運行から自律運行へと技術的に飛躍し、青島の「最もスマートな地下鉄」としてもてはやされてきました。TACSのテクノロジーにより、6号線は運転効率が21パーセント向上し、ピーク時間帯に追加で1万人の乗客を輸送することを可能にしています。

過去10年で、青島地下鉄の拡大は、同市の地理的行動範囲を広げただけでなく、開発モデルにも多大な変化をもたらしました。Transit-Oriented Development（公共交通指向型開発、TOD）の哲学に沿って、地下鉄建設と都市の機能性を統合したことで、沿線地域を活性化し、住宅と雇用のより良いバランスを促し、集中的な都市開発を促進し、住民のために通勤体験を最適化し、同市の持続可能な成長を助長しています。

ソース：Qingdao Metro Group