»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡×ºÎÂò°Æ·ï¡¡µþ²¦¡ßSTOCK POINT¡¡µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡Ö³ôÂÎ¸³¡×¤¬¤Ç¤¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Áµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È½é¤ÎÂÎ¸³·¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ªµþ²¦ÅÅÅ´¤Î³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¸º¡Á
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° ·½»Ò¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¡Ë¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢STOCK POINT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÚ²°¡¡À¶Èþ¡¢°Ê²¼¡ÖSTOCK POINT¡×¡Ë¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢µþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ¡¢µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤òÌÜÅª¤Ë¡¢£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£µ·î£³£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢STOCK POINTÄó¶¡¤Î¡ÖSTOCK POINT¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑÂÎ¸³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¤Îµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¸º¤¹¤ë¡Öµþ²¦ÅÅÅ´³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ô¤Î±¿ÍÑ¤òµ¿»÷Åª¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëº£¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹Àè¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âµþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢¡ÖJISOU¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤éÅö¼Ò¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤äµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÁÏ¤Î¿ä¿Ê¤È»ö¶È²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖJISOU¡×¤ò¿ä¿Ê¡£
¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSTOCK POINT¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤Ë¤Æµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Öµþ²¦ÅÅÅ´³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ô±¿ÍÑ¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£±¿ÍÑ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¡£
£µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ò´¹Àè¤Ë¡ÖÂÎ¸³·¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£½¾Á°¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³·¿¤Î¸ò´¹Àè¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëº£¸å¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¸¡Æ¤¤Ë³èÍÑ¡£
£±¡¥¡ÖJISOU¡×ºÎÂò°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÊç½¸ÆâÍÆ
¡¥Æ¡¼¥Þ
¡Öµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼ºö¡×
¢¨¸½ºß¾åµ¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ÎÊç½¸¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê
¡¦¤ªµÒ¤µ¤ÞËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¾¦ÉÊ¤Î³È½¼
£¤Í¤é¤¤
¡¦½¾Á°¤Î¸ò´¹¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¥Ë¡¼¥º¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£¸å¤ÎÆâÍÆ³È½¼Åù¤Ë³è¤«¤¹
¤Êç½¸¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÍ×Ë¾
¡¦µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Î³ÈÂç
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸¡¾Ú
¡Ê£²¡ËºÎÂò´ë¶È
STOCK POINT³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£³¡ËºÎÂòÍýÍ³
¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼çÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹Àè¤Ç¤¢¤ê¡¢µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³È½¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á
£²¡¥STOCK POINT¤È¼Â»Ü¤¹¤ëµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Îµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
µþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Öµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹Àè³È½¼¤òÌÜÅª¤Ë¡¢STOCK POINTÄó¶¡¤Î¡ÖSTOCK POINT¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤Ë¤Æµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑÂÎ¸³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹´ü´Ö¤È¢¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑÂÎ¸³´ü´Ö¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹´ü´Ö¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Öµþ²¦³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡¢±¿ÍÑÂÎ¸³´ü´Ö¤È¤Ê¤ëÌó£´¥«·î¤Î´Ö¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î³ô²Á¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤á¤ë¡×¡Ö¤Ä¤«¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢³ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡Ö¤Õ¤ä¤¹¢¨¡×ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²²Ã¸å¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö
¡¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹´ü´Ö¡§£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á£±·î£²£µÆü¡ÊÆü¡Ë
¢¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑÂÎ¸³´ü´Ö¡§£±·î£²£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á£µ·î£³£±Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê£³¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È£µ£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¸ý¡Ë¤ò¡¢µþ²¦³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È£µ£µ£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ò´¹¤ÏºÇÂç£²¸ý¡Ê£±,£°£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨ÀèÃå£µ£°£°¸ý¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£µ£µ£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô²Á¤ÎÆ°¤¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÁý¸º¤·¤Þ¤¹¡£
£µ·î£²£¹Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬ºÇ½ª·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿ÍÑÂÎ¸³´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Îµþ²¦³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£¶·îÃæ¤Ë¡¢¼«Æ°Åª¤Ëµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËºÆ¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤ÏÏ¢Æ°¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º£¶£²£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê£µ¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio-passport.co.jp/campaign/stock-point-2601/index.html
¢¨ËÜÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë£¹»þ£³£°Ê¬¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë»²²Ã¼ê½ç
¡ã£Ó£ô£å£ð£±¡ä£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á£±·î£²£µÆü¡ÊÆü¡Ë
¡¦µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È£×£å£â¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Êhttps://www.keio-passport.co.jp/kpws/login¡Ë¤Ë¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼ÅÐÏ¿¸å¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë
¡¦¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤è¤ê¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ò´¹¡×¤òÁªÂò
¡¦¡Ö¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡×¤è¤ê¡Öµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSTOCK POINT ³ôÂÎ¸³¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¡Öµþ²¦³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥É¡Ë¡×¤Ø¤Î¸ò´¹¿½¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¿½¹þ¤ß¸å¤Î¼è¾Ã¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨µþ²¦³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¼õÉÕ´ü¸Â¤Ï¡¢£±·î£²£µÆü¡ÊÆü¡Ë£²£³»þ£µ£¹Ê¬¿½¹þ¤ßÊ¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢£±£³ºÐ°Ê¾å¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã£Ó£ô£å£ð£²¡ä£±·î£²£¶Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦¸ò´¹¿½¹þ¤ß¤ò¤·¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥É¡×¤ò¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¼õ¤±¼è¤ë
¡ã£Ó£ô£å£ð£³¡ä£±·î£²£·Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£°»þ¡Á
¡¦STOCK POINT¥Ý¡¼¥¿¥ë¡Êhttps://portal.stockpoint.jp/site/lp/keio¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤ò¼Â»Ü
¡¦£Ó£ô£å£ð£²¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥É¡×¤òÆþÎÏ¡¢µþ²¦³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë
¢¨¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥ÉÆþÎÏ»þ¹ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÆü¤Þ¤¿¤ÏÍâ±Ä¶ÈÆü¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£·¡ËËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×GET¡ª¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¥¹¥¿¥ó¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡³µÍ×
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç±¿ÍÑÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢STOCK POINT¥Ý¡¼¥¿¥ëÆâ¤Ë¤Æ¡¢¡Öµþ²¦³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¥¹¥¿¥ó¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢STOCK POINT¥Ý¡¼¥¿¥ëÆâ¤Î¡Öµþ²¦ÌÃÊÁ¥Û¡¼¥à²èÌÌ¡×¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¡¢£±Æü¤Ë¤Ä¤£±¼ïÎà¤Î±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¤«¤é½ç¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡Öµþ²¦³ô²ÁÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÄÉ²Ã¤ÇºÇÂç£±£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë±Ø¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢STOCK POINT¥Ý¡¼¥¿¥ë¾å¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¼Â»Ü´ü´Ö
£±·î£²£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á£µ·î£³£±Æü¡ÊÆü¡Ë
£»²²ÃÊýË¡
STOCK POINT¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¡Öµþ²¦ÌÃÊÁ¥Û¡¼¥à²èÌÌ¡×¤ò³«¤¯
¤±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¿ô
¹ç·×£·£°±Ø¥¹¥¿¥ó¥×
¢¨ÌÀÂçÁ°±Ø¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¤È°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ç³Æ£±±Ø¤º¤Ä¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊºÇÂç£±£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡¦£±£°±Ø¥¹¥¿¥ó¥×½¸¤á¤ë¤´¤È¤Ë£±£°¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¡ÊºÇÂç£³£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡¡ÂÐ¾Ý±Ø¡§µþ²¦Àþ¤Î¿·½É±Ø¡Áµþ²¦È¬²¦»Ò±Ø´Ö¡¢ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à±Ø
¡¦µþ²¦Àþ¤ÎÁ´£³£¶±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç£²£°¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ
¡¡ÂÐ¾Ý±Ø¡§µþ²¦Àþ¤Î¿·½É±Ø¡Áµþ²¦È¬²¦»Ò±Ø´Ö¡¢ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à±Ø
¡¦µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤ÎÁ´£·£°±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë£µ£°¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ
¡¡ÂÐ¾Ý±Ø¡§µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬ÀþÁ´±Ø
¢¨ÁêÌÏ¸¶Àþ¡¢¹âÈøÀþ¡¢°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î¤ß¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¤ÏÄÉ²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÍÆÀ¤¹¤ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¼ïÎà¤Ï¤´¼«¿È¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´JISOU»öÌ³¶É¡¡contact-koi@keio.co.jp
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡£Ô£Å£Ì¡§£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ª¤è¤Ó¡ÖJISOU¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î£Ö£Ã¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¡¢¾ï»þ¶¦ÁÏ¤ÎÄó°Æ¤òÊç½¸¤¹¤ë¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄó°Æ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJISOU¡×¤Ç¤Ï¡¢±þÊç´ë¶È¤«¤é¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë½ñÎà¿³ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜ¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/
¡Ú»²¹Í£²¡Û³ô¼°²ñ¼Ò µþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò µþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô
¸Å²° ·½»Ò
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«£±ÃúÌÜ£²ÈÖ£²¹æ
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì
https://www.keio-passport.co.jp/index.html
¡Ê£µ¡ËÀßÎ©
£±£¹£¸£µÇ¯£¸·î
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Åù
¡Ú»²¹Í£³¡Ûµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢£²£°£°£²Ç¯£±£°·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µþ²¦±èÀþÌó£·£µ£°Å¹ÊÞ¤Ç¡ÖÃù¤Þ¤ë¡¦»È¤¨¤ë¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ãù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡á£±±ß¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¢¨¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹£²£°¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡Öµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤«¤é¡Öµþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤òÊÑ¤¨¡¢±èÀþ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£± ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.keio-passport.co.jp/shops¡Ë¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²¹Í£´¡ÛSTOCK POINT³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾
STOCK POINT³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô
ÅÚ²°¡¡À¶Èþ
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç£±ÃúÌÜ£±£°¡Ý£µ¡¡£Ë£Ä£Ø¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë¡¡£±£±£Æ¡¡£×£å£×£ï£ò£ë
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì
https://www.stockpoint.co.jp/
¡Ê£µ¡ËÀßÎ©
£²£°£±£¶Ç¯£¹·î
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
¡Ö³ô²ÁÏ¢Æ°·¿¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ
¡Ú»²¹Í£µ¡Û¡ÖJISOU¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ°ìÍ÷
¸½ºß¡¢¡ÖJISOU¡×¤Ç¤Ï£²£µ·ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òµþ²¦ÅÅÅ´Æâ¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼£Õ£Ò£Ì¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.keio.co.jp/assets/pdf/keio-open-innovation/koi-this-year/ker_jisou_boshu_theme.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¹ÊóÉô¡¡042-337-3106¡¡koho.pub@keio.co.jp
