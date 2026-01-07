茶市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.43％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、茶に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「茶レポート」では変化する茶業界の情勢に対する戦略的視点。消費者の嗜好変化、供給構造の再編、流通チャネルの革新を統合し、経営層向けの洞察を提供するほか、製品タイプ、包装形態、流通チャネル選択、風味プロファイル、形態、クロスアプリケーション機会を戦略的優先順位付けに結びつける包括的なセグメンテーション分析などに言及します。
世界の茶市場規模は、2024年に248億1,000万米ドルと評価され、2025年の264億4,000万米ドルから2032年には408億5,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861974-tea-market-by-product-type-packaging-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・ストレス緩和と機能性ウェルネスを目的としたアダプトゲンブレンドの台頭
・有機植物原料を使用し無添加の、すぐに飲めるコールドブリュー・ハーブティーの急増
・持続可能性認証と生産者生活の向上を重視したシングルオリジン高級茶の成長
・リラクゼーションとホリスティックな健康効果を謳ったCBD配合テーマ別コレクションの拡充
・AIによる風味プロファイリングと消費者データ分析を活用したパーソナライズされた定期購入サービスの登場
・植物性ミルク代替品の採用が、乳製品不使用飲料の革新を牽引するスペシャルティTEAラテへの導入
・倫理的な調達とサプライチェーンの透明性を検証するためのブロックチェーン追跡ソリューションの統合
・茶のインスタント粉末濃縮液およびスティックの開発（外出先での手軽な消費を目的として）
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 茶市場：製品タイプ別
・ブラックティー、CTC、アールグレイ、緑茶、珠茶、龍井茶、抹茶 など
第9章 茶市場：包装タイプ別
・ルーズリーフ、バルク包装、小売用パック、ポッド、サシェ、複数回分、シングルサーブ、ティーバッグ など
第10章 茶市場：流通チャネル別
・コンビニエンスストア、HoReCa（ホテル・レストラン・カフェ）、ホテル・カフェ、レストラン、オンライン小売 など
第11章 茶市場：フレーバー別
・フローラルフレーバー、フルーツフレーバー、ミントフレーバー、オリジナル、スパイスフレーバー
第12章 茶市場：形態別
・ホットティー、アイスティー
第13章 茶市場：用途別
・飲料、化粧品・パーソナルケア、栄養補助食品
第14章 茶市場：地域別
第15章 茶市場：グループ別
第16章 茶市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・茶市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に248億1,000万米ドル、2025年には264億4,000万米ドル、2032年までには408億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.43%です。
・茶業界の変化に対する戦略的視点は何ですか？
消費者の嗜好変化、供給構造の再編、流通チャネルの革新を統合し、経営層向けの洞察を提供します。
