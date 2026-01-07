フィリピン農薬市場は、人口増加と商業農業の高度化、バイオ農薬・低毒性製品の普及により、2035年に約34億米ドルへ到達、**年平均成長率5.73％**の安定成長が見込まれる
フィリピン農薬市場は、2024年から2033年にかけて大きな成長が見込まれており、2025年から2033年の予測期間中には年平均成長率（CAGR）5.73%で、17億6,000万米ドルから29億1,000万米ドルに達すると予測されています。農薬は、作物の収穫量を増加させ、害虫や病気から作物を保護するために広く利用されています。この分野は、肥料、殺虫剤、除草剤、植物成長調整剤といった多岐にわたる製品が含まれ、農業の生産性向上に貢献していますが、同時に環境や健康への影響に関する懸念も生じています。これらの課題に対処しつつ、持続可能な農業実践の導入が進められています。
市場を牽引する要因
フィリピンの農業分野は、急速な人口増加による食糧需要の拡大という課題に直面しています。2023年のフィリピン人口は1.54%増加し、117,337,368人に達しました。農村部では約1,000万人が米の栽培に依存しており、国内および輸出向けの食糧供給を確保するため、農薬使用が必要不可欠となっています。特に、米の生産量が減少し、食料価格が上昇する中で、農薬は作物の収量を増加させるための重要なツールとして市場を牽引しています。このような需要の拡大が、フィリピン農薬市場の成長を促進する要因となっています。
市場の制約
フィリピン農薬市場にはいくつかの課題も存在します。農場の規模が小さく、技術へのアクセスが限られていることが、市場成長を制約しています。農業分野では、特に農村部での生産性向上が難しく、効率的な農薬散布技術や精密農業技術の導入が遅れています。このような技術的制限が、化学物質の過剰使用や誤用を引き起こす可能性があり、環境への悪影響を及ぼすことがあります。これらの制約が、市場の成長に対して一定の障壁をもたらしています。
市場機会
持続可能な農業へのシフトは、フィリピン農薬市場に新たな機会を提供しています。有機農法に対する消費者の関心が高まる中で、有機農産物の需要が増加しています。この流れは、有機農法を支持する政府の施策や、消費者の健康志向の高まりによってさらに加速しています。バイオ肥料やバイオ農薬などの環境に優しい代替品の需要が高まっており、これらは従来の化学農薬の使用に対する依存を減少させる方向へと市場を導いています。政府の支援を受けたこれらの持続可能な農業実践の普及は、フィリピンの農業市場の長期的な発展に寄与するでしょう。
主要企業のリスト：
● Bayer CropScience
● Syngenta Philippines, Inc.
● Corteva Agriscience
● BASF Philippines, Inc.
● East-West Seed Company, Inc.
● FMC Corporation
● Sumitomo Chemical Philippines
● Nufarm Philippines, Inc.
● Arysta Lifescience
● UPL Limited
● FMC Corporation
市場セグメンテーションの洞察
フィリピン農薬市場では、作物の種類や使用される農薬のタイプによって市場が細分化されています。穀物および穀類はフィリピン農業において重要な役割を果たしており、特に米やトウモロコシなどの作物は、国内および輸出の需要に応えるために最適な収量を維持することが求められています。これらの作物に対する農薬の需要が市場成長の主要因となり、フィリピンにおける農業生産の効率化に貢献しています。また、肥料市場は2025年において最も重要なセグメントを占めており、特に無水アンモニアや尿素などが穀物や穀類の栽培に好まれています。
