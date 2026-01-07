シリーズ初のフレーバー！白桃コンフィチュール※の香り・甘みと

ヨーグルトとのコントラストが楽しめる 罪悪感控えめなデザートヨーグルト 「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」

2026年1月13日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、濃厚なヨーグルトと、白桃の香りや甘みをたの

しめる贅沢なデザートヨーグルト「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」を、

2026 年 1 月 13 日から全国にて発売します。

特長① 濃厚な乳のコクを贅沢に楽しめる

特長② 上品な香りと甘み広がる白桃コンフィチュールを使用

「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」（110g）希望小売価格：176円（税込）

本商品は、濃厚な乳のコクを贅沢に楽しめるヨーグルトをベースに、上品な香りと甘さの白桃コンフィチュールを組み合わせ、白桃の贅沢なあじわいをデザート感覚でお楽しみいただけるヨーグルトです。

「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇」シリーズは2025年1月に発売し、お客さまから「贅沢なおいしさ」「罪悪感なくデザートとして食べられる」「食べ終わった後の満足感が高い」などのお声をいただき、大変ご好評いただいております。

今回、ヨーグルトのフレーバーの中でもベリー系に次いで人気のある“桃”を、本シリーズ初のフレーバーとして選定しました。

本商品の発売を通じヨーグルトのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な食生活に貢献してまいります。



※コンフィチュールとは、果物を砂糖などと短時間で加熱殺菌したもので、果物の味わいが楽しめることが特長です。





「SWEET STEADY」TikTokキャンペーン実施

本商品の発売を記念して、若年層を中心に注目を集める7人組アイドルグループ「SWEET STEADY」を起用したTikTokキャンペーンを実施します。明治ブルガリアヨーグルト公式TikTokアカウント（https://www.tiktok.com/@meiji_bulgariayogurt）をフォローし、キャンペーン動画のコメント欄に「明治ブルガリアヨーグルト」をコメント・いいねしていただいた方の中から抽選で、「SWEET STEADY」オリジナルグッズが当たります。

・景品：SWEET STEADYメンバーオリジナルスマホステッカーセット 100名様

・期間：2026年1月23日(金)～1月30日(金)