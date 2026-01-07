株式会社ローソン(本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信)は、2026年1月13日(火)から、「ご当地！うまいもん祭」と題して、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”や、地元の名店による監修・ご当地食材を使用した商品などを北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売いたします。

東北地区のローソン店舗(1,176店：2025年11月末時点)では、『からあげクン ヤガイ監修 おやつカルパスレッド味』のほか、『おやつカルパスコーンペッパー』、地域のブランド肉を使用した『三種の肉盛丼』、地元産の牛乳を使ったパンなど計9品を発売いたします。





ご当地！東北 うまいもん祭





ローソンは、これまで地域食材を活用した商品の開発や、地元の人気店とのコラボレーション商品を積極的に展開してまいりました。

今回、「祭り」という名称の通り、多彩にラインアップしたご当地グルメをお祭り感覚でお楽しみいただくことで、地域の魅力をマチのローソンから発信し、ニッポン全国のマチを元気に盛り上げてまいります。









★ご当地！東北 うまいもん祭 商品一覧(9品)★

商品名 ：からあげクン ヤガイ監修 おやつカルパスレッド味

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：298円

商品説明：

山形県山形市に本社を構え、東北を代表する菓子メーカー「ヤガイ」。にんにくとこしょうの旨み、そしてスモーク感が特徴の看板商品「おやつカルパス」は、子どもから大人まで幅広く愛されています。

今回「おやつカルパス」と「からあげクンレッド」を組み合わせました。ひとくちで広がるスパイシーな旨辛テイストを、ぜひお楽しみください。





からあげクン ヤガイ監修 おやつカルパスレッド味





商品名 ：おやつカルパスコーンペッパー

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：167円

商品説明：

東北で愛されるご当地菓子「おやつカルパス」をほぐしておにぎりの具にしました。「おやつカルパス」ならではのペッパー風味が生きています。コーンを加えて食感まで楽しく仕上げました。





おやつカルパスコーンペッパー





商品名 ：三種の肉盛丼(仙台牛、宮城県産森林どり、宮城県産豚)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：698円

商品説明：

仙台牛のバラ肉と宮城県産森林どり、宮城県産豚もも肉を使用した三種のお肉が楽しめる特別な丼です。仙台牛はすき焼き風、森林どりはタッカルビをイメージしてピリ辛に仕上げ、豚もも肉はガーリックバター風味に仕上げました。それぞれ違った味わいで、最後まで食べ飽きない贅沢な美味しさです。





三種の肉盛丼(仙台牛、宮城県産森林どり、宮城県産豚)





商品名 ：【まちかど厨房】おにぎり 牡蠣の醤油漬け(ヤマカノ醸造の醤油使用)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：365円

商品説明：

宮城県登米市にある「ヤマカノ醸造」の丸大豆しょうゆで味付けした、牡蠣(かき)醤油漬を2個、具材にしたおにぎりです。冬ならではの「牡蠣おにぎり」を、地元醸造所が手掛ける芳醇な醤油の味でお楽しみください。

※店内調理サービス「まちかど厨房」を導入し、おにぎりを展開している東北地区のローソン店舗約700店(2025年11月末時点)で販売。





【まちかど厨房】おにぎり 牡蠣の醤油漬け(ヤマカノ醸造の醤油使用)





商品名 ：会津らぁ麺うえんで監修 塩らぁ麺

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：646円

商品説明：

会津若松・喜多方の人気店「会津らぁ麺うえんで」監修の塩ラーメンです。昆布と煮干しの香り広がる塩らぁ麺です。チャーシュー・メンマ・ねぎをトッピングしました。動物と魚介の旨味がつまった塩スープとモチモチとした麺を堪能してください。





会津らぁ麺うえんで監修 塩らぁ麺





商品名 ：3種のグリルチキンサンド(秋田味噌使用)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：470円

商品説明：

味噌、にんにく味噌、辛味噌の3種の味付けのグリルチキンを具材にしたサンドイッチです。味噌は、明治12年創業の秋田県を代表する老舗味噌メーカー「小玉醸造」が手掛ける秋田味噌を使用。日本が誇る醸造文化から生まれた味噌の多彩な味の広がりをお楽しみください。





3種のグリルチキンサンド(秋田味噌使用)





商品名 ：牛乳仕込みの白いコッペパン(ミルククリーム＆ホイップ)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：194円

商品説明：

青森県内の学校給食などで、昔から地元に知られ慕われている「萩原牛乳」を、コッペパンの生地に使用しました。

ふんわりとしたコッペパン生地にミルクの優しい甘みが広がります。さらにパン生地には青森県産小麦を約30％使用しています。





牛乳仕込みの白いコッペパン(ミルククリーム＆ホイップ)





商品名 ：ミルクシチューデニッシュ(岩泉牛乳入りシチューフィリング使用)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：235円

商品説明：

シチューフィリングに岩手県岩泉町(いわいずみちょう)の「岩泉牛乳」を使用。デニッシュにくるまれたクリーミーなシチューにまろやかなミルクの甘みが広がります。温めると更に美味しく召し上がっていただけます。





ミルクシチューデニッシュ(岩泉牛乳入りシチューフィリング使用)





商品名 ：いちごのホイップクロワッサン(宮城県産いちごのジャム入りホイップ)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：194円

商品説明：

白とピンク、華やかな2色に焼き上げたクロワッサンに、宮城県気仙沼産のいちごジャムとホイップクリームを合わせたフィリングをサンドし、砕いたフリーズドライ苺をトッピングしました。生地には、宮城県産小麦の小麦粉を配合しています。





いちごのホイップクロワッサン(宮城県産いちごのジャム入りホイップ)





■ご参考サイト

ローソン公式サイト： https://www.lawson.co.jp/index.html

キャンペーンサイト： https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/umaimonmatsuri/









■注意事項

※発売商品は数量限定・無くなり次第終了となります。

※店舗によって商品の品揃えが異なる場合がございます。