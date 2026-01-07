ローランド株式会社は、直営店「Roland Store Tokyo」(東京都渋谷区)の開店2周年を記念し、アパレルブランド「CUNE」(キューン)とのコラボレーションTシャツ2モデルを発売します。数量限定の同Tシャツは、2026年1月10日(土)よりRoland Store Tokyoのみで販売されます。





Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (WHITE)





Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (BLACK)





Roland Store Tokyoは、シンセサイザー、電子ピアノ、ギター関連製品など、ローランドの最新の電子楽器を取り扱う国内初の直営店です。2023年10月のオープン以来、国内外から多くのお客様にご来店いただいています。楽器をより良い環境で体験し、音楽を創造する楽しさを存分に味わっていただけるよう、豊富な知識と経験を有する「ローランド・プロダクト・スペシャリスト」が在籍。事前予約制により、お客様一人ひとりのご要望に合わせた体験を提供しています。





Roland Store Tokyo





最新の音楽・ファッション・ストリートカルチャーが交差する原宿という立地を活かし、同店ではこれまで原宿エリアのブランドとのコラボレーションを行ってきました。今回、2周年記念イベントの一環として、CUNEとのコラボレーションによるTシャツを発売します。





CUNEは1994年にスタートし、毎シーズン独特のテーマでコレクションを発表する、原宿に直営店を構えるアパレルブランドです。CUNEが音楽と深く関わり、日本発のブランドとして独自のカルチャーを築き上げてきた姿勢に共感し、今回のコラボレーションが実現しました。Roland Store Tokyoの建物と、CUNEの代名詞ともいえるウサギのキャラクターを描いたWHITE、RolandとCUNEのロゴを大きく配したBLACKのTシャツ2モデルが完成。この特別なTシャツは、2026年1月10日(土)より数量限定、Roland Store Tokyo限定で販売されます。









＜商品概要＞

発売日 ： 2026年1月10日(土)

販売店 ： Roland Store Tokyo(東京都渋谷区神宮前4-25-37)

※CUNE原宿店／福岡店／オンラインストアでの販売はありません

店舗URL： https://www.rolandstoretokyo.com/





●Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (WHITE)

カラー：WHITE／サイズ：S, M, L, XL／税込価格：7,700円





Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (WHITE)デザインイメージ





Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (WHITE)背面





●Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (BLACK)

カラー：BLACK／サイズ：S, M, L, XL／税込価格：7,700円





Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (BLACK)デザインイメージ





Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (BLACK)背面





※ 製品画像は、ニュースリリース・ページ https://www.roland.com/jp/news/1181/ よりダウンロードいただけます。

※ 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

※ このニュースリリースに記載されている情報は、発表日時点のものです。発表日以降に変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。









【製品に関するお客様のお問い合わせ先】

Roland Store Tokyo： https://www.rolandstoretokyo.com/pages/contact