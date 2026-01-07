大正製薬株式会社（以下、当社）が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ（https://www.taisho-kenko.com）」では、1月7日に「受験生のインフルエンザ・新型コロナ・かぜ等の感染症対策は」を新着公開しました。 当社では、かぜやタウリン、頭痛、熱中症などさまざまな疾患や成分に関する調査を実施しています。その調査から明らかになった、皆さまにとって役立つ情報を「大正製薬が調査したお役立ち情報」として公開しております。今回のテーマは「受験シーズン直前の感染症対策」についてです。受験生にとって、体調管理は勉強と同じくらい大切です。どれだけ勉強しても、当日に体調を崩してしまっては実力を出し切れない可能性があります。

■日々の対策の積み重ねを大切に

本格的な受験シーズンを前に、受験生がいるご家庭では、お子さまや家族の体調管理に一層気を配っていることでしょう。当社が行った調査でも、家族が受験生になることで感染症への意識が変化したり、様々な感染症対策に取り組んだりする方が多いことが分かりました。受験に向けた感染症対策として「マスク」や「かぜ薬（総合感冒薬）」を常備しているご家庭が半数を超えていました。さらに、「抗原検査キット」も、約2割のご家庭が常備しているようです。日々の感染症対策の積み重ねが、いざという時の“早め”の対処につながります。 まずは本記事にて、かぜ、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の違いやそれぞれの特徴、抗原検査キットの選び方などを知りましょう。そして、受験生をもつ保護者の方々からのアドバイスも参考にしながら、受験生がこれまでの勉強の成果が試される試験本番日を万全な状態で過ごすために、家族みんなで感染症対策を続けていきましょう

■1月7日 新着健康情報

受験生のインフルエンザ・新型コロナ・かぜ等の感染症対策は

https://www.taisho-kenko.com/ingredient/61/＜目次＞1. 家族が受験生になることで、感染症への意識が変化！2. かぜ・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の違いとは？3. 家族全員で取り組むのがカギ！ 感染症対策に関するアドバイス4. 日々の対策を積み重ねて、“早め”の対処につなげよう！

大正健康ナビ： https://www.taisho-kenko.com

大正健康ナビでは、生活習慣病などのつらい症状、人には言いづらい悩みの原因、症状、改善や予防法をご紹介。また、気になる症状をすぐにチェックできるコンテンツもご用意。いろいろな疑問にも専門医が分かりやすくお答えします。

大正製薬について

当社は「人々の病気を予防し、健康を増進させたい。」こうした思いから大正元年に創業しました。以来、100年以上にわたって生活者の皆さまの 健康で豊かな暮らしの実現に貢献するために、病気の予防や治療、健康によりそうべく、医薬品から食品まで幅広い製品ラインアップで、 皆さまのさまざまなニーズにお応えしてまいりました。昨今、健康意識が高まる生活者の皆さまのニーズが多様化しており、このような変化に柔軟に対応しながら高品質な製品とサービスを提供し続けることで、皆さまの健康に寄り添ってまいります。

