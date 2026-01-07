令和7年12月18日（木）、羽島市立正木小学校（岐阜県羽島市）にて「義足パパ出前授業」が開催され、義足ユーザーとして講演活動・出前授業を行う義足パパ大塚一輝が登壇しました。授業では、義足生活のリアルな体験や家族とのエピソードを交えながら、「自分らしく生きること」「相手を思いやること」の大切さを子供たちに伝えました。

【開催概要】開催日時：令和７年１２月１８（木）９時２０分～１０時５分会場：羽島市立正木小学校 体育館主催：正木小学校４年生（約１００人）

【講演内容と子供たちの声】

義足パパ大塚の講演「義足ってすごい～ロボットみたいな足のひみつ～」では、義足の仕組みや重さ、どのように動くのかといった“義足のひみつ”を、クイズや実演を交えながら紹介しました。

まずは「義足ユーザーは全国にどれくらいいる？」「義足は何キロある？」といったクイズから始まり、子どもたちは次々と手を挙げ、体育館は一気にワクワクした雰囲気に包まれました。

続いて、実物の義足を使った体験コーナーでは、などを紹介しながら、実際に“持つ・触る・観察する”体験を実施。「えっ、こんなに重いの？」「ロボットみたいでかっこいい！」と驚きの声が上がり、義足の動きや構造に興味津々の様子でした。

さらに授業の後半では、義足生活のリアルな体験や、二児の父として家族と過ごす日常のエピソードも紹介。「義足でかわいそう」と言われて落ち込んだ日が、義足を“隠す”から“魅せる”へと価値観が変わるきっかけになったこと、家族と一緒に工夫しながら生活を楽しんでいることなどを語りました。

こうした話を通して、「自分らしく生きること」「相手を思いやること」の大切さを、子どもたちに分かりやすく伝える時間となりました。

【子供たちの感想】「義足ってもっと大変だと思っていたけど、工夫すればこんなに動けるんだと知ってびっくりした」「“かわいそう”じゃなくて、“すごい”って思った。考え方が変わった」「義足のひみつを知って、自分の体にもいろんな工夫があるんだと思った」「家族の話が心に残った。自分も家族を大切にしたい」「違いがあっても普通に接していいんだと分かった。これからそうしたい」

授業後には「もっと知りたい」「家族にも話したい」という声が多く寄せられ、学びが家庭や地域にも広がるきっかけとなりました。

【義足パパ大塚一輝より】「正木小学校のみんなは、とても素直で、目を輝かせながら義足に触れてくれました。“ロボットみたい！”という驚きの声や、“どうしてこう動くの？”という真剣な質問に、僕自身もたくさんの元気をもらいました。義足の生活は確かに不便なこともありますが、家族と一緒に工夫しながら毎日を楽しんでいます。今日の授業では、義足の“すごさ”だけでなく、自分の違いを大切にすること、そして相手を思いやる気持ちを伝えたいと思っていました。子どもたちが“かわいそうじゃなくて、すごいと思った”“違いは特別じゃなくて個性なんだ”と感じてくれたことが、本当に嬉しいです。これからも、全国の学校や地域で、義足の“かっこよさ”や“自分らしく生きる力”を伝えていきたいと思います。」

【団体概要】名称：義足の未来を変える会代表：大塚一輝（義足パパかず）所在：岐阜県

活動内容① 講演活動・出前授業学校・地域・医療福祉機関で、義足のリアルな生活を伝える講演や体験型授業を実施。対話を通して共生社会への理解を育みます。② 情報発信（SNS・ブログ）義足ユーザーの生活や子育て・転職などの体験を発信し、「義足でも人生を楽しめる」ことを伝えています。③ 制度改善・社会啓発義足ユーザーの声を行政へ届け、制度や環境の改善を推進。2025年には県議会議員とともに厚労省へ提言を行いました。

【本件、取材、出演、講演等に関するお問い合わせ先】義足の未来を変える会（代表：大塚）電話：090-3955-4204 メールアドレス：boki630@yahoo.co.jpブログ「義足パパの歩み」 ：https://gisoku-life.com/