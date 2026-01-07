½÷À¤Î¤¿¤á¤Î½¢ÇÀ±þ±ç¥»¥ß¥Êー¡õÁêÃÌ²ñ»²²Ã¼ÔÊç½¸¡¡ºë¶Ì¤Ç1·î31Æü(ÅÚ)¤Ëº£Ç¯ÅÙºÇ¸å¤Î³«ºÅ
ÇÀ¶Èµá¿Í¥µ¥¤¥È¡ÖÇÀ²È¤Î¤ª¤·¤´¤È¥Ê¥Ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤°¤êー¤ó¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤Î¤¿¤á¤Î½¢ÇÀ±þ±ç¥»¥ß¥Êー¡õÁêÃÌ²ñ¡×(2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)³«ºÅ)¤Î»²²Ã¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3²ó¥»¥ß¥Êー²èÁü
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ´èÄ¥¤ë¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô±þ±ç»ö¶È(Â¿ÍÍ¤ÊÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝPR»ö¶È)¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¤Î½¢ÇÀ¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë½÷À¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½÷À¤¬Êú¤¨¤ë½¢ÇÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÆÈÎ©½¢ÇÀ¤ä¸ÛÍÑ½¢ÇÀ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÇÀ¶È¤Î»Ï¤áÊý¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡£
ÇÀ¶È¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¡¢ÇÀÃÏ¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶È¤Î»Ï¤áÊý¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Îµ¿Ìä¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï2Ì¾¤ÎÀèÇÚ½÷À½¢ÇÀ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¤äºÂÃÌ²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©ÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤äºë¶Ì¸©¤Î½¢ÇÀ»Ù±çÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤êÀâÌÀ»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢½¢ÇÀ¤Þ¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ»¶Ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌ»þ´Ö¤â¤¢¤ê¡¢½¢ÇÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌ¤òµ¤·Ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎÇÀ¶È»²Æþ»Ù±çµÚ¤Ó³èÌö¿ä¿Ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀèÇÚ½¢ÇÀ¼Ô¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤Î»Ï¤áÊý¤ä¥«¥¿¥Á¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ1¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÇÀ¶È¤Î»Ï¤áÊý¤ä´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡ü½÷À¤Î¤¿¤á¤Î½¢ÇÀ±þ±ç¥»¥ß¥Êー¡õÁêÃÌ²ñ¡¡～ÉÁ¤³¤¦¡ª¤ï¤¿¤·¤ÎÇÀ¶È¥é¥¤¥Õ¡ª～¡ü
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)13:00～16:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¥»¥ß¥Êー13:00～15:00¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ²ñ15:05～16:00)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ TOIRO SPACE3¡õ4
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¢©330-9111 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´8ÈÖÃÏ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥ÊÉßÃÏÆâ)
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§ ºë¶Ì¸©¤Ç¤Î½¢ÇÀ¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë½÷À¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¤´²ÈÂ²¡¢¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¡¢¤´Í§¿ÍÆ±»Î¤Î¤´»²²Ã¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨Â÷»ù¥µー¥Ó¥¹¤¢¤ê(Í×»öÁ°Í½Ìó)
»²²ÃÈñ¡¡¡§ ÌµÎÁ
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à(Í½Äê)¡Û
12:30～13:00¡¡¼õÉÕ
13:00～13:10¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦³«²ñ°§»¢
¡ÒÂè°ìÉô¥»¥ß¥Êー¡Ó
13:10～14:00¡¡¥²¥¹¥È2Ì¾¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æー¥Þ¡§¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÇÀ¶È¤Î¥¹¥¿ー¥È¡¢¤½¤·¤Æº£¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¿ÍÌÜ¡§ÅìµÜ Îé²Â¤µ¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ºë¶Ì¸©Íò»³Ä®¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÃæ¿´¤ËÏªÃÏÌîºÚ¤òÀ¸»º)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2¿ÍÌÜ¡§ÀÐ¹õ Ì´ÀÑ¤µ¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ºë¶Ì¸©²£À¥Ä®¤Ç¤ªÃã¤ÈÂçÆ¦¤òÀ¸»º)
14:00～14:20¡¡¥²¥¹¥È2Ì¾¤Ø¤Î¼Áµ¿±þÅú¡¦ºÂÃÌ²ñ
14:20～14:25¡¡¾®µÙ·Æ
14:25～14:40¡¡ºë¶Ì¸©ÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤Î¾Ò²ð
14:40～14:55¡¡ºë¶Ì¸©¤Î½¢ÇÀ»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î¾Ò²ð
15:00¡¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»
¡ÒÂèÆóÉô¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡Ó
15:05～16:00¡¡¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ(´õË¾¼Ô¤Î¤ß)
¢¨¸ÄÊÌÁêÃÌ»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¸©¤Î½¢ÇÀ»Ù±çÃ´Åö¤ª¤è¤ÓÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸ÄÊÌ¤ËÁêÃÌ¤ò¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²¼µ¤ÎÊç½¸¥Úー¥¸Æâ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ï¤´Í½Ìó¤Ê¤·¤ÎÅöÆü»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£(Â÷»ù¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤ÏÍ×Í½Ìó)
¡ã¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼ÔÊç½¸¥Úー¥¸¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.agreen.jp/job/detail.php?job_id=4932
¡Ú¥²¥¹¥È2Ì¾¤Î¾Ò²ð¡Û
¡üÅìµÜ Îé²Â¤µ¤ó
ºë¶Ì¸©Èæ´ë·´Íò»³Ä®¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÃæ¿´¤ËÏªÃÏÌîºÚ¤òÀ¸»º¡£
¤â¤È¤â¤È´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¤ÇÇÀ¶È¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÇÀ¶È¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»ºË¡¿Í¤Ç¶ÐÌ³¸å¡¢ÆÈÎ©½¢ÇÀ¤òÌÜ»Ø¤·³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢2022Ç¯¤ËÆÈÎ©½¢ÇÀ¤ò¼Â¸½¡£¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤â»Ï¤á¡¢ÇÀ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
¡üÀÐ¹õ Ì´ÀÑ¤µ¤ó
ºë¶Ì¸©ÃáÉã·´²£À¥Ä®¤Ç¤ªÃã¤ÈÂçÆ¦¤òÀ¸»º¡£
¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä®¤Î¿Í¤ËÌ¥Î»¤µ¤ìÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë²£À¥Ä®¤Ø°Ü½»¡£
¸½ºß¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£²£À¥Ä®¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ÎÂ¾¡¢ÇÀ¶È°Ê³°¤Ç¤â²£À¥Ä®¤Î³èÀ²½¤Î¤¿¤áÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡ª
¡ü²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤°¤êー¤ó
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©260-0031¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¿·ÀéÍÕ2-8-10
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µÈÂ¼ ¹¯¼£
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2009Ç¯6·î29Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 16,000,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÇÀ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÇÀ¶ÈË¡¿Í¤È´ë¶È¤È¤ò·Ò¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»ö¶È
ÇÀ¶Èµá¿Í¥µ¥¤¥È¡ÖÇÀ²È¤Î¤ª¤·¤´¤È¥Ê¥Ó¡×
https://www.agreen.jp/