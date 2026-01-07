株式会社ローソン(本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信)は、2026年1月13日(火)から、「ご当地！うまいもん祭」と題して、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”や、地元の名店による監修・ご当地食材を使用した商品などを北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売いたします。





東海・北陸地区のローソン店舗(約1,600店：2025年11月末時点)では、『からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味』のほか、『味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン』や『あんスパ風サンド』、地元食材を使用したパンやスイーツなど計8品を発売いたします(※)。

※「味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン」のみ1月12日(月)から発売します。





ご当地！東海・北陸 うまいもん祭





ローソンは、これまで、地域食材を活用した商品の開発や、地元の人気店とのコラボレーション商品を積極的に展開してまいりました。





今回、「祭」という名称の通り、多彩にラインアップしたご当地グルメをお祭感覚でお楽しみいただくことで、地域の魅力をマチのローソンから発信し、ニッポン全国のマチを元気に盛り上げてまいります。









★ご当地！東海・北陸 うまいもん祭 商品一覧(8品)★

商品名 ：からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：298円

商品説明：

名古屋で行列の絶えない台湾料理の名店「味仙(R)名古屋駅店」に監修いただいた“からあげクン”です。「味仙(R)名古屋駅店」の看板メニュー「台湾ラーメン」に使用されている台湾ミンチの独特の辛さとニンニクの風味を再現しています。





からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味





商品名 ：味仙名古屋駅店監修 大きなおにぎり ニンニクチャーハン

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：322円

商品説明：

名古屋の有名店「味仙(R)名古屋駅店」に監修いただいたニンニクチャーハンのおにぎりです。ボリュームのある大きなおにぎりで、一口目からニンニクの旨味をしっかりとお楽しみいただけます。





味仙名古屋駅店監修 大きなおにぎり ニンニクチャーハン





商品名 ：俵むすび弁当～東海の味めぐり～

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：589円

商品説明：

俵むすび5個と、バラエティ豊かなおかずを組み合わせたお弁当です。味噌カツ(愛知県)、鶏ちゃん(岐阜県)、松阪牛コロッケ(三重県)と東海3県のおかずを詰合せました。





俵むすび弁当～東海の味めぐり～





商品名 ：【まちかど厨房】鶏ちゃん丼(味噌)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：697円

商品説明：

岐阜県のご当地グルメ「鶏ちゃん(けいちゃん)」を店内の厨房スペースで炊いたご飯にのせた丼です。にんにくと味噌ベースのたれで味付けした鶏肉・野菜がご飯によく合います。

※東海・北陸地区のまちかど厨房導入店(約1,300店：2025年11月末時点)で発売します





【まちかど厨房】鶏ちゃん丼(味噌)





商品名 ：味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン

発売日 ：2026年1月12日(月)

税込価格：697円

商品説明：

名店「味仙(R)名古屋駅店」に監修いただいた名古屋のご当地麺として愛される「台湾ラーメン」です。醤油ベースのコクのあるスープに、唐辛子とにんにくを加えることで際立つ辛さをお楽しみいただけます。「味仙(R)名古屋駅店」と同様に味付け挽肉、にら、ネギをトッピングしています。





味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン





商品名 ：あんスパ風サンド(トンカツ＆たまご)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：441円

商品説明：

“名古屋めし”として有名な「あんかけスパゲティ」をイメージし、太麺スパゲティにピリ辛ソースを絡め、とんかつ・たまごと共にサンドした、食べ進めやすく、ボリュームのあるサンドイッチです。





あんスパ風サンド(トンカツ＆たまご)





商品名 ：三角ミルクホイップサンド 富士山牛乳入りホイップ使用

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：173円

商品説明：

富士山に隣接する、静岡県産・山梨県産の生乳のみを使用する「富士山牛乳」入りホイップクリームをサンドした、ボリュームのある三角形のパンです。





三角ミルクホイップサンド 富士山牛乳入りホイップ使用





商品名 ：クリームほおばるミルクシフォン 富士山牛乳使用

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：248円

商品説明：

富士山に隣接する、静岡県産・山梨県産の生乳のみを使用する「富士山牛乳」入りのミルクホイップクリームを、ふんわり食感のシフォンケーキにたっぷりと入れました。





クリームほおばるミルクシフォン 富士山牛乳使用





■ご参考サイト

ローソン公式サイト： https://www.lawson.co.jp/index.html

キャンペーンサイト： https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/umaimonmatsuri/









■注意事項

※発売商品は数量限定・無くなり次第終了となります。

※店舗によって商品の品揃えが異なる場合がございます。