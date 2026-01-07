株式会社ローソン(本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信)は、2026年1月13日(火)から、「ご当地！うまいもん祭」と題して、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”や、地元の名店による監修・ご当地食材を使用した商品などを北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売いたします。





関東甲信地区(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)のローソン店舗(約4,600店：2025年11月末時点)では、関東の濃口醤油の文化を軸に、『からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味』のほか、『だくだくあんの甘酢天津飯』や『野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメン』など計8品を発売いたします。





ご当地！関東 うまいもん祭





ローソンは、これまで、地域食材を活用した商品の開発や、地元の人気店とのコラボレーション商品を多数展開してまいりました。

「祭り」という名称の通り、多彩にラインアップしたご当地グルメをお祭り感覚でお楽しみいただくことで、地域の魅力をマチのローソンから発信し、ニッポン全国のマチを元気に盛り上げてまいります。









★ご当地！関東 うまいもん祭 商品一覧(8品)★

商品名 ：からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：298円

商品説明：

濃口醤油は、江戸時代中期に関東で生まれた“旨味と香りの強さ”が魅力の醤油。その濃い色合いは、「関東のそばつゆは黒い」と関西の人が驚く理由にもなっています。この濃厚な濃口醤油を、“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさが一層アップ。ジューシーなからあげクンとの相性は抜群です。





からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味





商品名 ：大きな！直火で焼いた焼おにぎり

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：198円

商品説明：

醤油の香ばしさが口いっぱいに広がる、大きな焼おにぎりです。濃口醤油の深い旨みと香ばしさが食欲をそそります。





大きな！直火で焼いた焼おにぎり





商品名 ：だくだくあんの甘酢天津飯

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：538円

商品説明：

甘酢あんをたっぷりかけた天津飯です。香ばしい濃口醤油のコクのある旨みが味わえます。最後まで、玉子とご飯に甘酢あんをからめて召し上がっていただけるようにご飯よりも甘酢あんを多く入れています。





だくだくあんの甘酢天津飯





商品名 ：【まちかど厨房】焦がし濃口醤油の“香ばし唐揚”弁当

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：592円

商品説明：

ジューシーな鶏もも肉を焦がし濃口醤油で味付けし、香ばしく仕上げた唐揚げが主役のお弁当です。旨みと香りが食欲をそそり、ご飯との相性も抜群です。

※関東地区のまちかど厨房導入店(約2,800店：2025年9月末時点)で発売します。





【まちかど厨房】焦がし濃口醤油の“香ばし唐揚”弁当





商品名 ：野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメン

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：599円

商品説明：

焦がし風味の効いた醤油スープに喉越しのよい麺をあわせ、たっぷりの野菜炒めをトッピングした、食べ応えのあるラーメンです。





野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメン





商品名 ：香ばしい！濃口醤油たれの玉子サンド

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：300円

商品説明：

焦がし醤油だれを効かせ、香ばしく焼き上げた厚焼きたまごをサンドしました。

かつお節を加えた出汁が、味と香りのアクセントになっています。厚焼きたまごを贅沢にも2枚重ねてサンドすることで、ふんわりとした厚焼きたまごの食感を存分に楽しめます。





香ばしい！濃口醤油たれの玉子サンド





商品名 ：香ばしい！焦がし醤油のもちっとパン(ポテト)

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：160円

商品説明：

焦がし醤油の風味と香ばしさが際立つパンで、ポテトサラダを包みました。ごろごろとした食感を楽しめる大きめにカットした存在感のあるポテトを使用。醤油、ポテトサラダ、パンが出会った新感覚の惣菜パンです。





香ばしい！焦がし醤油のもちっとパン(ポテト)





商品名 ：たれにおぼれる！おっきなみたらし団子 2個入

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：279円

商品説明：

煮卵と見まがうほどの大きさのみたらし団子です。焦がし醤油をきかせたみたらしのタレが、柔らかくもちもちとした食感の団子によく絡みます。さらに団子の中には粒あんを入れ、甘じょっぱさが特徴の和スイーツです。





たれにおぼれる！おっきなみたらし団子 2個入





